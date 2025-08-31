Обрат с решенията за ТЕЛК. Огромно облекчение

Обрат с решенията за ТЕЛК. Въвежда се изцяло нов подход

Българите с трайно намалена работоспособност вече могат да получават решенията си от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) изцяло по електронен път. Това съобщиха от пресцентъра на държавното дружество „Информационно обслужване“ (ИО), което стои зад нововъведението.

Как стана възможна промяната?

Промяната стана възможна след внедряването на допълнителна функционалност към Информационната система за контрол на медицинската експертиза. Новата възможност е достъпна за всички пациенти, които са регистрирани в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и разполагат с квалифициран електронен подпис. Те трябва също така да са заявили изрично желание да получат ТЕЛК решенията си по електронен път.

Облекчения за хората

„Разработената функционалност облекчава максимално пациентите, голяма част от които са сред най-уязвимата част от населението, без да се налага да ходят на място или да чакат със седмици документите да им бъдат изпратени по пощата“, посочва Милена Угринова, старши бизнес анализатор в „Информационно обслужване“.

По думите ѝ, електронизацията на процеса е от полза и за самите лекарски комисии – спестява им време и усилия за физическо изпращане на решенията и проследяване на тяхното връчване.

2600 вече се възползваха

До момента близо 2600 пациенти вече са се възползвали от новата възможност, сочат данни на ИО.

С тази стъпка процесът по издаване на ТЕЛК решения на практика се дигитализира изцяло. През Информационната система за контрол на медицинската експертиза пациентите вече могат да:

подават заявления за освидетелстване онлайн,

прикачват медицински документи към преписката си,

обжалват решения на ТЕЛК комисии,

и сега – да получават готовите решения по електронен път.

Целта на промяната е не само да се улесни достъпът на пациентите до здравната администрация, но и да се съкрати времето за обработка на документите и да се намалят физическите опашки в системата.

Важна стъпка към дигиталното здравеопазване

С електронизирането на процеса България прави важна крачка към цялостна модернизация в сферата на медицинската експертиза. Този модел не само пести време и ресурси, но и създава условия за по-голяма прозрачност и проследимост на решенията.

От "Информационно обслужване" призовават гражданите с ТЕЛК решения да се регистрират в ССЕВ и да заявят желанието си за електронно получаване на документите, за да се възползват от новата услуга.

