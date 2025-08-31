Диетолозите посочиха 5 най-добри храни за жени над 50 години

Някои много малки промени в диетата ви

могат да помогнат за намаляване на възпаленията и други здравословни проблеми, които могат да възникнат с напредване на възрастта.

Диетолозите препоръчват консумацията на храни, които съдържат антиоксиданти, фибри, калций, здравословни мазнини и протеини. Сайтът EatingWell споделя петте най-добри храни за консумация след 50-годишна възраст.

Горски плодове

Боровинки, къпини, ягоди, малини - всички те са богати на антиоксиданти, които помагат за намаляване на възпалението и насърчават здравословното стареене.

Горските плодове са ключов компонент на диетата MIND - хранителен план, предназначен да помогне за предотвратяване на деменция и други форми на когнитивен спад.

Боб

Бобът съдържа пептиди, полифеноли и сапонини, които имат противовъзпалителни свойства. „Консумацията на смес от бобови растения осигурява по-дълго чувство на ситост и помага в борбата с излишното възпаление в тялото“, казва диетологът и нутриционист Зариел Грулон.

Нещо повече, бобът е богат на фибри, които поддържат здравословен чревен микробиом, което може да помогне в борбата с коремни проблеми, свързани с менопаузата. Той е и източник на ценен растителен протеин, който помага за предотвратяване на свързаната с възрастта загуба на мускулна маса.

Тъмнозелени листни зеленчуци

„Тъмнозелените листни зеленчуци като спанак, къдраво зеле и кресон са пълни с полезни хранителни вещества и фитохимикали, които намаляват възпалението и помагат за съкращаване на оксидативния стрес“, казва диетологът Сийма Шах. Те включват витамини А, С, Е и К, както и мощни полифеноли.

Тъмнозелените листни зеленчуци са особено богати на минерали, изграждащи костите, като калций, магнезий и калий, отбелязва Шах.

Сьомга

Струва си да добавите сьомгата към диетата си, защото е богата на омега-3 мастни киселини, които са известни със своите противовъзпалителни свойства.

„Консумацията на една до две порции мазна риба седмично може да подпомогне здравето на сърцето, да намали сковаността, свързана с артрита, и да помогне за поддържане на мозъчната функция. Тя е източник на висококачествен протеин и витамин D - две хранителни вещества, които поддържат мускулната маса и здравината на костите“, казва Лизи О'Конър, регистриран диетолог.

Ядки

Шепа ядки съдържат разнообразни антиоксиданти и полезни за сърцето хранителни вещества, като фитостероли, селен, магнезий, токофероли, полифеноли, ненаситени мазнини и фибри.

Ядките могат да помогнат за намаляване на риска от сърдечни заболявания благодарение на богатия си хранителен профил. Бадемите и орехите са особено полезни за намаляване на възпаленията, докато други ядки помагат за намаляване на оксидативния стрес. Особено ако не ядете риба, орехите си струва да добавите към диетата си заради техните омега-3 мастни киселини, които се борят с възпаленията.

