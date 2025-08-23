Яжте тези 10 храни за по-бързо отслабване

Въпреки че ходенето на фитнес помага за отслабване, здравето, сънят, храненето без стрес и здравословната диета са не по-малко важни за изгарянето на мазнини. Що се отнася до последното, ключът е да ядете определени храни, пише EatThіѕNotThat.

„Правилните храни ви помагат да се чувствате сити, да поддържате нивата на кръвната си захар стабилни и да сигнализират на тялото ви да гори мазнини, вместо да ги съхранява“, казва диетологът и личен треньор Тери Татеосян.

Тя препоръчва

да се ядат храни с високо съдържание на протеини и фибри

и да се добавят здравословни мазнини към тях, за да се чувствате сити и енергични.

„Когато нивата на кръвната ви захар останат стабилни, тялото ви е много по-вероятно да използва мастните запаси за енергия, вместо постоянно да се вози на захарното влакче в увеселителен парк“, посочва Татеосян.

Тя изрежда 10 продукта, които като част от здравословното хранене ще помогнат за намаляване на нивата на телесните мазнини с 2% само за един месец.

Яйца

Те са вкусни и чудесен източник на протеини, което помага за намаляване на телесните мазнини. „Яйцата са идеални за изгаряне на мазнини, защото са богати на висококачествен протеин и левцин - аминокиселина, която влияе върху синтеза на мускулни протеини“, обяснява Татеосян.

Според нея яденето на две или три яйца сутрин ще помогне за стабилизиране на нивата на кръвната захар, ще намали нивата на грелин (хормон, който причинява глад) и ще увеличи термичния ефект на храната, което ще ви накара да изгаряте повече калории.

„Холинът в жълтъците също така подпомага функцията на черния дроб и метаболизма на мазнините, което е важно, когато се опитвате да мобилизирате складираните мазнини, без да се изчерпват“, добавя експертката.

Дива сьомга

Дивата сьомга, сардините и скумрията са богати на протеини и омега-3 мастни киселини, които са жизненоважни за здравословното хранене. „Омега-3 мастните киселини (EPA/DHA) намаляват системното възпаление и подобряват инсулиновата чувствителност, така че тялото ви е по-склонно да изгаря мазнини, вместо да ги съхранява“, казва Татеосян.

Сьомгата съдържа и 20-25 грама протеин на 85-110 грама продукт, което помага за поддържане на мускулната маса по време на калориен дефицит. Витамин D и селен са бонус, тъй като подпомагат функцията на щитовидната жлеза.

Неподсладено кисело мляко

Киселото мляко има много хранителни ползи, включително понижаване на нивата на телесните мазнини. „Една чаша съдържа около 15-20 г протеин и тъй като по-голямата част от него е казеин, той се усвоява бавно, което ще ви държи сити в продължение на няколко часа и ще намали броя на храненията“, обяснява диетоложката.

Освен това, киселото мляко поддържа здравословен чревен микробиом, а калцият в него играе благоприятна роля в метаболизма на мазнините. „Вземете обикновено кисело мляко, добавете горски плодове и канела и ще имате храна или лека закуска, която е силно засищаща и няма да доведе до скок на нивата на глюкозата ви“, съветва Татеосян.

Листни и кръстоцветни зеленчуци

Листните и кръстоцветните зеленчуци - спанак, рукола, броколи, брюкселско зеле - са здравословни и вкусни, а освен това ви помагат да отслабнете.

„Това са нискокалорични храни, които пълнят стомаха ви и ви помагат да се чувствате сити. Те са богати на калий и магнезий (чудесни за инсулиновата чувствителност и мускулната функция), а кръстоцветните съдържат сулфорафан и индол-3-карбинол, съединения, които поддържат метаболизма на естрогена, което е огромно предимство преди/пост менопаузата“, разкрива Татеосян.

Горски плодове

Когато имате апетит за сладко, горските плодове са чудесен избор, защото могат да помогнат за намаляване на нивата на телесните мазнини.

„Плодовете предлагат сладост с малко количество захар и висока доза фибри и полифеноли (антоцианини), които помагат за модулиране на инсулиновия отговор. Те са любимият ми заместител на десерт... Добавете ги към кисело мляко или протеиново смути, за да подобрите чувството за ситост“, обяснява треньорът.

Леща и боб

Лещата и бобът са лесен начин да увеличите приема на протеини и да подобрите здравето си.

„Лещата, нахутът и черният боб съчетават растителни протеини, разтворими фибри и устойчиво нишесте. Суперзвезди за понижаване на нивата на глюкоза след хранене и за поддържане на чувство на ситост“, казва Татеосян.

С течение на времето тази комбинация подобрява инсулиновата чувствителност и естествено ви помага да консумирате по-малко калории.

Авокадо

Половин авокадо съдържа около 7 до 10 грама фибри, както и мононенаситени мазнини, които поддържат инсулиновата чувствителност и стабилната енергия, казва Татеосян.

„Мазнините и фибрите забавят храносмилането, така че се чувствате сити по-дълго, което неусетно намалява късните леки закуски и преяждането“, посочва диетоложката.

Тя също така разкрива, че авокадото помага за усвояването на мастноразтворимите витамини от листните зеленчуци, което е друг косвен тласък за метаболитното здраве.

Пилешко или пуешко филе

Консумацията на постно пилешко или пуешко месо е друг начин да се отървете от телесните мазнини.

„Постното птиче месо има висока термогенна стойност (тялото ви буквално изразходва повече енергия за разграждането му) и е богато на левцин, който защитава мускулите, докато отслабвате“, казва треньорката.

Поддържането или изграждането на мускулна маса е „лост номер 1 за ускоряване на метаболизма в покой, особено след 40-годишна възраст“, ​​отбелязва тя.

Зелен чай и матча

Известни с уникалния си вкус и хранителни свойства, зеленият чай и матчата могат да помогнат за отслабване.

„Катехините в зеления чай, особено EGCG, работят синергично с малко кофеин, за да увеличат окисляването на мазнините, особено по време на тренировка. Харесва ми преди кардио, защото повишава фокуса и издръжливостта без захарния скок, характерен за много енергийни напитки“, казва експертът.

Тя препоръчва да се пият по 2-3 чаши от напитката дневно.

Семена от чиа

Семената от чиа са малки, но могъщи. Според Татеосян „чиата образува гел в стомаха, който забавя усвояването на въглехидратите, изравнява кривата на глюкозата и ви кара да се чувствате сити.“

„Вие също така получавате растителни омега-3 (ALA) и няколко грама протеин, които заедно поддържат противовъзпалителните процеси и стабилната енергия“, казва Татеосян.

Тя съветва да се добавят 1-2 супени лъжици семена към кисело мляко или смутита.

