Нова вълна антиоксидантни рецепти с мляко и суперхрани

В ежедневието организмът ни е изложен на фактори като динамично темпо, замърсена среда, интензивна физическа и умствена активност. Всичко това води до повишено образуване на т.нар. оксидативен стрес – състояние, при което тялото трябва да балансира между естествени окислителни процеси и способността си да ги неутрализира. Продължителният оксидативен стрес се свързва с ускорено стареене на клетките, намалена жизненост и общо чувство на умора.
Сред най-известните антиоксидантни съставки са куркума, матча и спирулина, които са естествен източник на веществата, отговорни за подпомагане на организма в поддържането на този баланс. Комбинирани с качествени млечни продукти, те създават функционални напитки и храни, подходящи за ежедневното меню.
Особено ценна в този процес е ролята на млечнокиселите бактерии в киселото мляко на „Ел Би Булгарикум“. Традиционните щамове Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus , които подпомагат нормалната чревна микрофлора, поддържат добрата усвоимост на хранителните вещества, допринасят за общото усещане за жизненост, участват в естествените процеси на ферментация, които правят продукта по-лесен за храносмилане.
Тази синергия между антиоксидантни натурални съставки и ферментирали млечни продукти е причината рецептите за Златно мляко, Зелен Матча Айрян и Синьо кисело мляко със спирулина да бъдат не само вкусни, но и част от балансирания начин на живот.
Представяме ви три лесни и вкусни рецепти, които обединяват силата на природни антиоксиданти с традиционните млечни продукти на „Ел Би Булгарикум“:
1.Златно лате с прясно мляко и куркума
Защо работи добре?
Куркумата е известна със силните си антиоксидантни и поддържащи нормалните защитни функции свойства, благодарение на естествения си компонент куркумин. В комбинация с прясното мляко на „Ел Би Булгарикум“, което е естествен източник на калций и висококачествен протеин, се получава здравословна топла напитка, подходяща за старт или край на деня.
Необходими продукти (1 порция):
250 мл прясно мляко „Ел Би Булгарикум“
½ ч.л. куркума на прах
Щипка черен пипер
1 ч.л. мед (по желание)
Щипка канела (по желание)
Начин на приготвяне:
Загрейте млякото на умерена температура. Добавете куркумата и черния пипер, разбърквайте до хомогенност. Свалете от котлона и подсладете с мед. Поръсете с канела за допълнителен аромат.
2. Айрян с матча и пробиотици – зелена енергия
Защо работи добре?
Матчата съдържа естествени антиоксиданти, включително катехини, които се асоциират с подпомагане на нормалните метаболитни процеси. Комбинацията ѝ с пробиотичния айрян на „Ел Би Булгарикум“ с над 50 милиярда доказано живи бактерии съчетава свежестта на млечната напитка с фината енергия на зеления чай. Пробиотиците допринасят за поддържане на нормална чревна микрофлора, а матчата – за лек тонизиращ ефект.
Необходими продукти (1 порция):
250 мл пробиотичен айрян „Ел Би Булгарикум“
½ ч.л. матча на прах
30 мл хладка вода
1 с.л. мед или сироп от малини или ягоди (по желание)
Начин на приготвяне:
Разтворете матча в малко хладка вода, като бъркате енергично до получаване на пяна. Добавете към айряна и разбъркайте. Подсладете по желание.
3. Кисело мляко със спирулина – хранителна зелена закуска
Защо работи добре?
Спирулината е микроводорасло, богато на естествени антиоксиданти, витамини и минерали. Съчетана с киселото мляко на „Ел Би Булгарикум“, което съдържа живи традиционни български закваски (Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus), се получава балансирана функционална храна с мек вкус и наситен синкав цвят.
Необходими продукти (1 порция):
200 г кисело мляко „Ел Би Булгарикум“
1 ч.л. спирулина на прах
1 ч.л. мед (по желание)
Можете да гарнирате с горски плодове и ядки за допълнителни фибри и текстура.
Начин на приготвяне:
Разбъркайте спирулината в киселото мляко до еднородна смес. Добавете подсладител, ако желаете. Завършете с плодове или ядки.
Защо тези комбинации са толкова успешни?
Млечните продукти на „Ел Би Булгарикум“ са естествен източник на пробиотици, калций и висококачествен протеин.
Антиоксидантните добавки като куркума, матча и спирулина допринасят с фитосъединения, витамини и минерали, които подкрепят жизнения тонус и естествените защитни механизми на организма.
Комбинацията от млечни продукти и супер храни създава балансирани напитки ,закуски и десерти, подходящи за ежедневна консумация.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com