Ученици от София научиха как се правят пробиотиците и закваските на Ел Би

Ученици от Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов" в София посетиха базата на „Ел Би Булгарикум" в столицата. В нея се намира Научноизследователският център на компанията, както и производството на закваски и пробиотици.

В базата на Ел Би младежите научиха за целия път по създаването на закваски и превръщането им в готови продукти. Изследователите от Научния център разказаха на учениците и за традициите, науката и технологиите, които стоят зад производството на млечните продукти на Ел Би, произведени по най-високи стандарти за качество.

Тийнейджърите се запознаха отблизо и с процеса по лиофилизация, разгледаха Цеха по ферментация, Контролната зала за мониторинг, както и различните лаборатории. Младежите имаха възможност да видят под микроскоп и една от двете важни бактерии в киселото мляко - Streptococcus thermophilus.

В лабораторията „Микробиология" учениците научиха какви процеси протичат в нея, как се осъществява акредитацията на лабораториите, какви мониторингови програми се прилагат и как се следят хигиенните показатели в производството.

Учениците се запознаха и с подробности за стартерните култури, използвани при производството на традиционното българско кисело мляко, както и с основните микроорганизми, които участват в процеса на ферментация. Те чуха разказ и за това как симбиотичната връзка между два микроорганизма е това, което придава на киселото мляко неговия характерен вкус, аромат и гъста консистенция.

По време на посещението си в лабораторията „Стартерни култури" младежите чуха повече за историята на българските закваски, за различните типове щамове и значението им за вкуса и свойствата на млечните продукти.

Учениците научиха и как сами могат да приготвят кисело мляко от закваски и получиха закваски, които да използват в часовете по практика в училище.

