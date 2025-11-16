Край! Хартиеният болничен отива в историята

Хартиеният болничен отива в историята от следващата година.

Това става ясно от проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., внесен от правителството в парламента.

С Кодекса за социално осигуряване се предвижда създаването на специална електронна услуга, чрез която фирмите ще научават за издадени болнични на служителите си директно от данните в Електронния регистър на болничните листове, пише Телеграф.

Целта на промяната е намаляване на бюрократичната тежест за гражданите.

Въпреки че личните лекари и в момента изпращат болничните по електронен път към Националния осигурителен институт (НОИ), в момента те продължават да ги разпечатват и на хартия.

Служителят от своя страна е длъжен да представи този хартиен документ пред своя работодател.

Запазва се настоящият режим за изплащане на болничните – първите два дни са за сметка на работодателя, а от третия ден нататък обезщетението се поема от НОИ.

В бюджета на ДОО за обезщетения за временна неработоспособност (поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството, карантина и нетрудови злополуки) са предвидени 736,5 милиона евро. Планирани са обезщетения за над 20 милиона дни, при среден размер на ден от 36,19 евро, става ясно от проекта.

