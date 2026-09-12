Край! Хартиеният болничен отива в историята
Работодателите ще го виждат в електронен регистър
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Работодателите ще го виждат в електронен регистър
Ще бъде заместен от вицето по финанси и бюджет Величко Родопски
това съобщи шефът на парламента Ива Митева
РЗИ-тата ще предоставят информация за лицата, подлежащи на карантина
Няма как да се позовем на сега съществуващите документи, казват лични лекари
От болнични могат да се възползват здравноосигурените лица
Дори да нямаме симптоми трябва да се отделим от останалите живеещи в дома
ТЕЛК - Благоевград, отмени болничен лист за месец юни на бившия депутат в 42-то народно събрание от ДПС Ахмед Башев. Той бе кмет на община Гърмен до 2...
В деня на катастрофата Андреас изобщо не трябвало да е на работа Пилотът, който умишлено разби във Френските Алпи самолет "Еърбъс" А320, Андреас Луби...
Чувствам се добре, няма да променям предварителната си програма. Това каза премиерът Бойко Борисов пред "Стандарт". В събота той претърпя операция по...
София. Бременни жени, чийто термин наближава, трескаво пресмятат кога ще им е по-изгодно да си вземат болничен за раждане - преди края на 2014 г. или...
София. Пети месец директорът на Националния център по обществено здраве и анализи е в болничен. Причината за продължителните остсътвия е в страхът от...
София. Работодателите няма да се редят на опашки за болнични след 1 декември тази година. От тази дата влиза в сила електронният болничен, проект, по...