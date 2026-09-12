Всичко за Болничен

Следете всички новини, анализи и коментари за Болничен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Здраве Регионални Политика
Шефка брани пост с болничен

Шефка брани пост с болничен

София. Пети месец директорът на Националния център по обществено здраве и анализи е в болничен. Причината за продължителните остсътвия е в страхът от...

15 декември | 14:06
0 коментара
46872