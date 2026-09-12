Огнен ад в завод в Пловдив! 14 екипа на терен
Сред останалите по-сериозни произшествия са пожар в аптека на бул. „Шести септември“
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Сред останалите по-сериозни произшествия са пожар в аптека на бул. „Шести септември“
Експерт алармира за риск от проблеми в изборния ден заради законови ограничения
Работодателите ще го виждат в електронен регистър
Нов подход в обмена на документи между ведомствата
Най-често срещаните грешки, които се допускат
На срещата икономическият министър посочи необходимостта предприятието да продължи да работи
Печалбата на дружеството е в размер на 9 313 000 лв.
Хората искат държавата да намери нов инвеститор
Лавина от уволнения, горски стопанства в шок
Инвестицията е в размер на 60 млн. лв.
Фабриката е част от плана за реиндустриализация на страната
Хартията отговаря на изискваните технически характеристики
Избирателите на ДПС в най-малка степен гласуваха с машина
Случаят е от Кюстендил
Върнаха основно право на лекари и стоматолози
Повечето аптеки не приемат стари рецепти, тъй като антибиотиците се предписват за моментно състояние
Предложение на МЗ
Имyщecтвo нa зaвoдa зa xapтия в Бeлoвo e oбявeнo зa пyбличнa пpoдaн
В дружеството е назначен синдик
Ако хартията не стигне, може да се създаде затруднение на секционните избирателни комисии