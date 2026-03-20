Предупреждават за проблем с хартията на машините за гласуване

Предстоящите парламентарни избори на 19 април могат да се сблъскат с технически затруднения заради липсата на тестове на хартията за машинно гласуване. За това предупреди Цветелина Пенева от обществения съвет към Централната избирателна комисия в ефира на БНТ.

По думите й действащият Изборен кодекс не позволява подобни проверки преди изборния ден. Това създава риск от проблеми, които не могат да бъдат отстранени навреме. Темата се поставя на фона на засиленото внимание към честността на вота.

"Преди машините не бяха принтери и не отчитаха гласовете и имахме само контролни разписки хартията не беше на особен отчет, под контрола на МФ както е сега и тогава производителя правеше тестове. Обаче сега никой няма право, това е парадоксът и ако се докаже, че някоя хартия някоя хартия трябва да се направи нещо технологично с нея, това няма как да се параметризира в сертификата на машините", каза Цветелина Пенева от обществения съвет на Централната избирателна комисия.

Според нея подготовката за изборите върви с интензивни проверки и дискусии, но остава натрупан проблем от предходни вотове. Тя припомни, че редица предложения за промени в законодателството не са били приети, въпреки установени слабости.

„Спомняме си неслучилите се законопроекти, които предлагаха най-разнообразни решения на проблемите, които бяха констатирани в решение на Конституционно дело 33 от 2024 година. За съжаление нищо от това не се случи на предстоящите избори, които ще бъдат след около един месец. Единственото, което се случи, беше поредното ограничение на правата на гражданите, а именно намаление на секциите в страни извън Европейския съюз, което всички знаем до какво ще доведе и ще видим след един месец затрудненията и проблемите при гласуването на българските граждани извън Европейския съюз“, посочи Пенева.

Пенева обърна внимание и на процеса на организация на изборите, като отчете подобрение в координацията между институциите.

„Сега наблюдаваме една много добра координация, както в Централната избирателна комисия, така и опит за координация между другите институции, които ръководят изборният процес. Включително и нас, гражданските организации, като че ли по-вече ни се чува гласа сега“, подчерта Пенева.

