Новите мерки срещу цените влизат в бюджетната комисия

Временната бюджетна комисия в Народното събрание трябва днес да разгледа двата законопроекта за овладяване на високите цени, внесени вчера от "Прогресивна България". Пакетът от мерки включва промени както в Закона за защита на конкуренцията, така и в Закона за защита на потребителите, като управляващите залагат на по-строг контрол върху търговците и разширяване на правомощията на регулаторите.

Сред основните предложения е създаването на специален регистър за проследимост на храните, чрез който институциите ще могат по-лесно да следят движението и ценообразуването на стоките по веригата. Предвижда се и сериозно разширяване на списъка с нелоялни търговски практики - от сегашните 13 на общо 33 нарушения.

Промените в Закона за защита на потребителите също са мащабни. Управляващите искат да удължат действието на Закона за еврото, който по план изтича в началото на август. Запазва се и изискването търговците да дават обосновка при повишаване на цените на определени стоки и услуги.

Освен това се предлага двойно увеличение на санкциите, налагани от Комисията за защита на потребителите. Според вносителите по-високите глоби трябва да имат по-силен дисциплиниращ ефект върху търговците в условията на продължаващ обществен натиск заради поскъпването на храните и основните услуги.

