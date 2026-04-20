Топ спортисти влизат във властта

Няколко от най-изявените български спортисти ще станат част от новото Народно събрание след парламентарните избори, сочат окончателните данни на Централната избирателна комисия.

Най-впечатляващ резултат в Пловдив регистрира бившият капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов, който събра 12 018 преференции и се утвърди като най-предпочитания кандидат в града, посочва БНР. В момента Николов е ръководител във волейболния клуб Левски София и е сред фаворитите за поста министър на младежта и спорта.

Олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова също си осигури убедително място в парламента, след като спечели почти половината от гласовете в Ловеч.

В Народното събрание ще бъде и плувецът Петър Стойчев, който оглави класацията по преференции в Смолян.

Сред новите депутати влиза и акробатът Енчо Керязов, постигнал впечатляващ резултат в Ямбол, както и легендарният гимнастик Йордан Йовчев, който си осигури място от Пловдив-област.

