Топ спортисти влизат във властта
Владимир Николов фаворит за министър на младежта и спорта
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Владимир Николов фаворит за министър на младежта и спорта
Ивет Горанова спечели първи златен медал за страната ни от най-силния турнир по карате
Стана № 1 на турнира в Сърбия
Тя спечели с 3:0 срещу Дженифър Уорлинг
Олимпийската шампионка по карате гостува в новото издание на Е-академия
В надпреварата участваха 1400 състезатели от 109 клуба и от 12 държави
При следващия въпрос обаче водещият си намери майстора
24-годишната българка триумфира в категория до 55 килограма кумите
В надпреварата участваха над 1000 състезатели от 11 държави
Това е второ злато за олимпийската шампионка от началото на месеца
Тя участва в Международния турнир в Риека
Заедно с Ивет Горанова, гости на събитието ще бъдат световни, европейски шампиони и изтъкнати състезатели от близкото минало
Ивет Горанова заема почетното четвърто място
Заради изпълнението на Ивет Горанова
Ивет и Тодор са двойката, която най-много израстна в шоуто
Спортистката показа още един неподозиран свой талант
Златната ни грация определи олимпийската шампионка за изключително красива жена
Миналата седмица олимпийката спечели рекордните 40 точки
Нов медал за олимпийката ни
Винаги ще ми липсва, каза шампионката