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Министър Иван Пешев пред СТАНДАРТ: Работим за развитие на масовия спорт, високите постижения и младите
Снимка: Иван Пешев пред СТАНДАРТ: Работим за развитие на  масовия спорт, високите постижения и младите

Министър Иван Пешев пред СТАНДАРТ: Работим за развитие на масовия спорт, високите постижения и младите

Талантите в тениса и волейбола заслужават премии, те са пример за младите

01 август | 16:00
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