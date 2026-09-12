Топ спортисти влизат във властта
Владимир Николов фаворит за министър на младежта и спорта
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Владимир Николов фаворит за министър на младежта и спорта
Талантите в тениса и волейбола заслужават премии, те са пример за младите
Диалог с федерациите, сигурност и спокойствие за спортистите са приоритети
София. "Ще финансираме тези федерации, които обръщат внимание основно на детско-юношеския спорт, а не само тези, които имат успехи на големи форуми",...
320% ръст на финансиране на спортната подготовка постигна в управлението си проф. Мариана Георгиева
Стара Загора. Министърът на младежта Мариана Георгиева е разпоредила на Бългрската федерация по ушу да бъдат закрити 5 спортни клуба в страната под пр...
Варна. Министерство на младежта и спорта води преговори и с други инвеститори и търси модерни форми на публично-частно партньорство за изграждане на н...
София. В държавните спортни центрове като "Белмекен" и "Спортпалас" ще бъде въведено меню, съобразено изцяло със спецификата на всеки спорт. Листата с...
София. Ръководството на ПФК "Лудогорец" благодари на министъра на спорта проф. Мариана Георгиева за бързата намеса и адекватните действия по казуса с...