Абровски поиска Европа да върне силата на своите фермери

Европейските фермери трябва да бъдат конкурентоспособни на световно ниво, а Общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да се върне към по-силна обща визия и по-работеща подкрепа за производителите. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на Green Transition Forum 6.0, посветен на конкурентоспособността, иновациите и устойчивото развитие на Европа.

По думите му българските земеделски производители трябва да произвеждат качествено, ефективно и конкурентно, за да имат място на световния пазар. Министърът постави акцент върху нуждата ЕС да действа като едно цяло, вместо различията между държавите членки да се задълбочават при всяка следваща реформа.

„Докато не действаме като едно цяло, няма да постигнем целите, които сме си поставили като ЕС“, декларира Абровски.

Той подчерта, че европейското земеделие е преминало през поредица от кризи през последните години и именно те са показали необходимостта от преосмисляне на подхода към Общата селскостопанска политика и инструментите за подкрепа на сектора. Според него вече не е достатъчно Европа да поставя акцент само върху екологичните стандарти, ако същевременно производителите губят конкурентност и не могат да издържат на натиска на световния пазар.

„Трябва да работим за конкурентоспособност и за пазар, защото не е достатъчно само да покажем на света колко сме екологосъобразни. Трябва да можем да произвеждаме екологосъобразно и достатъчно ефективно, за да бъдем конкурентни“, подчерта министърът.

Абровски предупреди, че с всяка следваща реформа Общата селскостопанска политика става все по-малко обща, а различията между държавите членки се задълбочават. Според него това отслабва способността на ЕС да защитава фермерите си като единен пазар и създава усещане за неравни условия между производителите в различните страни. Затова България ще настоява за по-силно единство и за обща европейска визия за бъдещето на земеделието.

„Европа има нужда да гледа напред като единен съюз, а заедно да бъдем конкурентоспособни на световно ниво“, посочи земеделският министър.

Една от големите теми в изказването му беше реакцията при кризи. Абровски заяви, че настоящите инструменти не отговарят достатъчно добре на реалните потребности на европейските фермери, особено в условия на климатични промени, пазарни сътресения и нарастващи производствени разходи. Той обърна внимание и на проблема с държавните помощи, които според него могат да създават дисбаланси между отделните държави членки.

„С държавните помощи се създават дисбаланси между отделните държави членки, а това води до вътрешна конкуренция в рамките на Съюза“, уточни Абровски.

Министърът постави специален акцент върху следващата Многогодишна финансова рамка и бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2027 г. Той обяви, че на следващото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург ще предложи част от общия европейски бюджет - между 10% и 25% - да бъде насочена към земеделието. Това според него е необходимо, за да може секторът да отговори на новите климатични, технологични и пазарни предизвикателства.

Абровски настоя, че в бъдещото финансиране не трябва да бъдат изключвани преработвателната промишленост и напояването. По думите му именно тези две направления са ключови за модерно, устойчиво и конкурентно земеделие. Преработката добавя стойност към произведената продукция, а напояването вече се превръща в условие за оцеляване на много стопанства заради засушаването и променящия се климат.

„Не е честно и не е редно да бъдат изключвани преработвателната промишленост и напояването. Климатичните промени вече са факт. Засушаването и новите климатични условия поставят пред производителите предизвикателства, които изискват сериозни инвестиции и дългосрочни решения“, каза в заключение министърът.

Посланието на Абровски от Green Transition Forum 6.0 беше, че европейското земеделие не може да бъде успешно само с високи стандарти и добри намерения. За да издържат на световната конкуренция, фермерите имат нужда от обща политика, реални инструменти при кризи, инвестиции в напояване и преработка, както и от европейски бюджет, който да отразява стратегическата роля на храните, производството и селските региони.

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