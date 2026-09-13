Абровски поиска Европа да върне силата на своите фермери
Земеделският министър настоя за по-единна политика, по-ефективна реакция при кризи и сериозен ресурс за сектора след 2027 г.
Следете всички новини, анализи и коментари за Осп. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Земеделският министър настоя за по-единна политика, по-ефективна реакция при кризи и сериозен ресурс за сектора след 2027 г.
Няма да ни допуснат да развиваме овощарство и зеленчукопроизводство, защото ще ощетим старите страни-членки, казва Стайко Стайков
Дебати за Общата селскостопанска политика на форума на "Стандарт" "Да! На българската храна"
Земеделският бизнес да се обедини в камара, която да защитава интересите му, националният план за развитие да се обсъди с всички браншове, настояват ф...
В Брюксел бяха изумени, че минималната заплата у нас е 280 евро, казва Галина Пейчева-Митева, български фермер, зам.-председател на БАСЗЗ
Брюксел. Тристранните преговори между Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета относно Общата селскостопанска политика (ОСП) приключиха с...