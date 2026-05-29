Бедствия, пътища, екология и институции на вниманието на депутатите

Парламентът ще изслушва днес министри по широк кръг теми - от пожари и наводнения до пътища, незаконно строителство и здравни норми. Това е посочено в проектопрограмата за пленарното заседание, в която е заложен редовен парламентарен контрол.

Депутатите ще поставят въпроси, свързани с пожарната безопасност, инфраструктурата, екологията, здравеопазването и вътрешния ред. Очаква се заседанието да събере няколко чувствителни теми, по които институциите ще трябва да дадат конкретни отговори.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде питан за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари. Към него са насочени и въпроси за дисциплинарна отговорност в териториалната дирекция на НАП във Велико Търново, както и за липсата на финансови стимули за закупуване на нискоемисионни автомобили.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще отговаря по сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна. Въпросите към него включват и образуването на незаконни сметища в границите на природен парк "Златни пясъци".

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще даде отговори за състоянието на речните корита при наводненията във Велико Търново и Габрово на 22 май. Темата поставя във фокуса подготовката на институциите при тежки валежи и риска от нови щети по засегнатите райони.

Министърът на културата Евтим Милошев ще бъде изслушан за освободени членове на Съвета на директорите в НДК. Въпросът влиза в парламентарния контрол като част от темите, свързани с управлението на ключови държавни структури.

Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря за спряната актуализация на интерактивната карта за пътнотранспортни произшествия. Към него ще има и въпроси за санкциите срещу водачи на линейки при изпълнение на служебните им задължения.

В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя ще бъде изслушана за политиката на министерството при определянето на изискванията и нормите за здравна защита на селищната система и хигиенно-защитните норми.

Пред депутатите ще застане и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Участието му допълва дневния ред на заседанието, в което инфраструктурата, контролът и отговорността на институциите ще бъдат сред основните линии на парламентарния натиск.

