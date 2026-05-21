Свлачището към Пампорово влиза в парламента

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде изслушан днес в Народното събрание заради свлачището в Родопите, което затвори пътя към Пампорово. Очаква се той да представи анализа до този момент и първоначалните виждания за обходен път.

Ситуацията остава усложнена, тъй като свлачището все още е активно, а валежите от последните дни създават допълнителни проблеми. Темата влиза в пленарната зала на фона на усилията на местните власти да осигурят алтернативен достъп до курорта.

Изслушването на Иван Шишков трябва да даде яснота за състоянието на засегнатия участък и за възможните действия на държавата. Основният въпрос е как може да бъде осигурено придвижването към Пампорово, без да се поема риск в зона, където земните маси продължават да се движат.

Дъждовете от последните дни допълнително натоварват свлачищния процес и затрудняват работата по оценката на терена. Активността на свлачището остава ключов фактор при всяко решение за движение, укрепване или временно пренасочване на трафика.

Смолян търси спешен обходен маршрут

Областният управител на Смолян е свикал консултативен съвет, на който трябва да бъде решен въпросът за пускането на обходен маршрут по пътя Пампорово-Смолян. Местните власти вече са осигурили алтернативни маршрути, но и те създават затруднения и не дават напълно спокойно решение за достъпа до района.

Като допълнителна възможност ще бъде трасиран и стар горски път, който може да се използва като алтернатива за стигане до Пампорово. Този вариант показва колко ограничени са възможностите пред институциите, докато основният път остава засегнат от активното свлачище.

Парламентът гледа и промени след еврото

В днешната програма на Народното събрание е включено и първо четене на законопроект за изменение на Закона за държавната финансова инспекция, внесен от Министерския съвет. Проектът вече беше приет на първо четене от временната комисия по бюджет и финанси на 14 май.

Измененията целят да отразят промените след приемането на еврото като национална валута по отношение на текстовете в закона за възстановяването на вреда, причинена във валута, при търсене на пълна имуществена отговорност. Предлага се промяна в чл. 25 в частта "Имуществена отговорност", който в настоящата си версия предвижда вреда, причинена във валута, да се възстановява в същата валута или в левове по най-високия курс на Българската народна банка към деня на причиняването, откриването или възстановяването.

Според мотивите към законопроекта не се очаква предлаганата уредба да доведе до финансово въздействие върху задължените икономически и други субекти. Така пленарното заседание съчетава спешна инфраструктурна тема с техническа законодателна промяна, свързана с новата валутна среда.

