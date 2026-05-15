Първи парламентарен контрол за министри на Радев

Парламентът влиза в петъчния си ден с тежък парламентарен контрол и серия чувствителни теми, които се очаква да предизвикат остри дебати в пленарната зала. На вниманието на депутатите ще бъдат поставени случаят с побоя в Габрово, забавени инфраструктурни проекти и спорни инвестиционни намерения в защитени зони.

Успоредно с това народните представители ще разгледат и промени в Закона за насърчаване на инвестициите, които управляващите определят като важна стъпка към административно прецизиране на законодателството.

Министрите под прожекторите

След законодателната част депутатите ще преминат към редовния парламентарен контрол, който този път включва няколко теми с висок обществен интерес.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан с нашумелия случай на побой в габровския квартал „Митко Палаузов“. Темата предизвика сериозни реакции и се очаква да бъде една от най-напрегнатите точки в пленарната зала.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде изслушан за модернизацията на пътя Видин-Ботевград, ремонтите по републиканската пътна мрежа във Видинска област и очакваното пускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолян.

На свой ред екоминистърът Росица Карамфилова ще отговаря на въпроси за дейността на „Кроношпан България“ във Велико Търново, както и за проекта за изграждане на фотоволтаична централа в защитената зона „Пъстрина“ край Монтана - тема, която вече предизвика екологични спорове и обществено напрежение.

Промени в законите заради новата структура на властта

Преди парламентарния контрол депутатите ще проведат първо гласуване на промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Основната цел е актуализиране на наименованията в редица нормативни актове след промените в структурата на изпълнителната власт.

Измененията засягат Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за медицинските изделия и Закона за потребителския кредит.

В мотивите към законопроекта се посочва, че промените са предимно технически и административни. Управляващите обясняват, че така ще бъде осигурена единна терминология в законодателството и ще се отрази разширеният ресурс на министерството, към чиито ресор вече официално са добавени и инвестициите.

