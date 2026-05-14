Капан за новия областен управител на Сливен

Новият областен управител на Сливен Михаил Кашеров е с отнето свидетелство за управление на МПС в Германия, съобщи Нова телевизия.

Санкцията е била наложена заради шофиране в нетрезво състояние, твърди медията, като се позовава на своя информация.

Заради този случай българските власти, включително МВР и Административният съд в Сливен, наскоро са отказали да му издадат нова шофьорска книжка.

Михаил Кашеров беше назначен за областен управител на Сливен в сряда с решение на кабинета "Радев".

Той беше кандидат-депутат от "Прогресивна България", подреден на шесто място в сливенската листа, откъдето в парламента влязоха четирима депутати.

Кашеров е завършил Международни икономически отношения в УНСС, а преди това Езиковата гимназия "Захарий Стоянов" в Града на стоте войводи.

Той е дългогодишен мениджър в сферата на външната търговия, от 2012 г. до 2025 г. продължава кариерното си развитие във Федерална република Германия като търговски директор на местна компания.

Живял е в Германия. Владее английски, немски, руски и сърбо-хърватски.

