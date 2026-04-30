Новият парламент тръгва с амбиция за промяна и силен политически заряд

Новият политически цикъл започва днес, когато 240 народни представители от 52-о Народно събрание се събират на първото си заседание. С указ, подписан от президента Илияна Йотова, парламентът е свикан в 10:00 ч. на 30 април в пленарната зала. Очакванията са за силен старт, белязан от амбиции, напрежение и ясни заявки за управление. Още в първите часове ще се очертаят линиите на бъдещите политически сблъсъци и възможни съюзи.

Тържествено откриване и символика

Първото заседание ще бъде открито от най-възрастния народен представител - Румен Миланов от Прогресивна България, както изисква Конституцията. Този символичен акт поставя началото на новия парламентарен мандат и подчертава приемствеността в институцията. В залата ще прозвучат химните на Република България и на Европейския съюз.

Клетвата - първият ангажимент към обществото

Народните представители ще положат тържествената клетва, с която официално поемат отговорността да служат на държавата и обществото. След произнасянето ѝ депутатите ще подпишат клетвени листове. Това е моментът, в който политическите обещания се превръщат в институционален ангажимент.

Първи политически сигнали и избор на ръководство

Още в рамките на първото заседание парламентарно представените партии и коалиции ще направят своите изявления, които се очаква да очертаят приоритетите и червените линии. След това депутатите ще пристъпят към избор на председател на Народното събрание - ключова фигура, която ще ръководи работата на институцията. Новоизбраният председател ще поеме веднага заседанието и ще отправи първото си слово.

Структуриране на парламента и разпределение на силите

Ще бъдат избрани и заместник-председателите, а председателят ще обяви състава на парламентарните групи и техните ръководства. Разпределението на силите вече е ясно след решението на Централната избирателна комисия от 23 април - Прогресивна България разполага със 131 депутати, ГЕРБ-СДС с 39, Продължаваме промяната-Демократична България с 37, Движение за права и свободи с 21, а Възраждане с 12 народни представители. В новия парламент влизат 57 жени и 183 мъже.

