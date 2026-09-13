Новият парламент тръгва с амбиция за промяна и силен политически заряд
240 депутати се събират за първо заседание, Йотова отправя послание към нацията
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240 депутати се събират за първо заседание, Йотова отправя послание към нацията
Цяла седмица продължава първото заседание на депутатите
Най-възрастният и най-младият депутат са от ГЕРБ
Мика Зайкова удря първия звънец в новия парламент
София. Депутатите ще проведат своето първо пленарно заседание за 2015 година. Днес те ще се занимават със Закона за енергетиката. Проект за решение за...
София. Новото правителство се събира за своето първо заседание днес. В Министерски съвет трябва да бъде разгледан законопроекта за държавния бюджет и...
София. Енергийният борд към правителството ще проведе първото си заседание днес. То ще е при закрити врата. Бордът бе създаден миналата седмица като...