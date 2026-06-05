Министрите излизат пред депутатите в ден на парламентарен контрол

Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са заложени в дневния ред на Народното събрание за днес. Заседанието ще даде възможност на депутатите да поставят актуални въпроси към представители на изпълнителната власт, свързани с общата политика на правителството и с конкретни ресори.

Премиерът Румен Радев обаче няма да участва в парламентарния контрол заради командировка извън страната. Това беше съобщено вчера от председателстващия заседанието Стою Стоев.

Според правилника на парламента в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание. Те отговарят на актуални устни въпроси, поставени от народни представители по време на самото заседание. Този формат е предназначен за теми, които засягат общата политика на кабинета и изискват бърза политическа реакция в пленарната зала.

Отсъствието на Радев ще насочи вниманието към участието на останалите представители на правителството. Очаква се в редовния парламентарен контрол да се включат министрите Иван Шишков, Евтим Милошев, Иван Демерджиев, Димитър Стоянов и Катя Ивкова. Те ще отговарят на въпроси по ресорите си, като контролът традиционно се използва от парламентарните групи за поставяне на теми от обществен интерес, сигнали за проблеми и искания за конкретни действия от страна на изпълнителната власт.

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