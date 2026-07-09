Парламентът влиза в банковия надзор, еврозоната диктува нови правила

Парламентът ще обсъди на второ четене промени в Закона за кредитните институции, внесени от Министерския съвет. Това е първа точка в приетия дневен ред за пленарното заседание на 9 юли. Законопроектът въвежда европейски правила, засягащи банковия надзор, санкциите, независимостта на БНБ и изискванията към ръководствата на банките.

В програмата са още промени по проекта за бойните машини „Страйкър“, ратификация на спогодба с Монголия и отчетът на генералния директор на БТА Кирил Вълчев за 2025 година.

БНБ и банките влизат под нов режим

При първото четене заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че с измененията се въвеждат две европейски директиви. Една от предвидените промени е санкция, която може да бъде наложена на банка или финансов холдинг за принудително изпълнение при неизплащане на финансови задължения. Законопроектът беше приет на първо гласуване от бюджетната комисия с 18 гласа „за“, един „против“ и без въздържали се.

С промените се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на Управителния съвет на Българската народна банка. Предвижда се и по-детайлна регламентация за оценките за надеждност и пригодност на членовете на ръководните органи и на лицата, които заемат ключови позиции в банките.

Съгласно европейска директива нито един член на управителния орган, с изключение на управителя, назначен след 11 януари 2026 г., не остава на длъжност повече от 14 години. Част от измененията се отнасят и до надзорните правомощия, санкциите, клоновете от трети държави и рисковете от екологичен, социален и управленски характер.

Еврозоната променя и банковата несъстоятелност

С оглед присъединяването на България към еврозоната се предлагат изменения и в Закона за банковата несъстоятелност и Закона за гарантиране на влоговете в банките. Те са свързани с разпределението на правомощията между Европейската централна банка и БНБ при осъществявания от тях пруденциален надзор.

Това е една от най-чувствителните части на законопроекта, защото засяга прехода към банковия надзорен модел на еврозоната. След приемането на еврото ролята на ЕЦБ в надзора върху значимите банки става пряка, а БНБ запазва функции в рамките на общия механизъм и националните си правомощия.

Бойните машини „Страйкър“ отново са в дневния ред

В програмата за днес е и проект на решение за приемане на изменение на проекта за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“. Темата е свързана с бойните машини „Страйкър“.

Във вторник Комисията по отбрана подкрепи изменението на проекта. Причината за промяната е повишението на цените, поискано от американската страна. По данни на БТА комисията е одобрила изменението с 14 гласа „за“ и един „против“.

Проектът засяга придобиването на техника за механизираната бригада и е сред ключовите елементи в модернизацията на Сухопътните войски. Внесените документи посочват, че машините са от фамилията „Страйкър“ и са предназначени за изграждане на батальонни бойни групи.

Спогодба с Монголия и отчет на БТА

В дневния ред е включена и ратификацията на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Монголия за международни автомобилни превози на пътници и товари. Документът е подписан на 21 ноември 2025 г. в София.

Четвърта точка в програмата за 9 юли е отчетът на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за 2025 г., включително финансовият отчет. На 25 юни Вълчев представи документа пред Комисията по културата и медиите, която го прие с единодушие.

Отчетът включва информация за изпълнението на стратегическите цели на БТА, развитието на кореспондентската мрежа, кадровата политика, международното сътрудничество и финансовото състояние на националната информационна агенция.

Днешното заседание събира няколко различни теми, но най-голямата тежест остава върху банковите промени. Те не са техническа поправка, а част от адаптирането на държавата към правилата на еврозоната и европейския надзор. Проектът за „Страйкър“ пък връща в залата въпроса за цената на модернизацията на армията. Така парламентът започва деня с финансовата система, но бързо ще мине и през отбраната, международните превози и отчета на БТА.

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