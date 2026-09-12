Парламентът влиза в банковия надзор, еврозоната диктува нови правила
Депутатите обсъждат промени в Закона за кредитните институции, свързани със санкции, БНБ и правомощията на ЕЦБ
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Депутатите обсъждат промени в Закона за кредитните институции, свързани със санкции, БНБ и правомощията на ЕЦБ
Промените подготвят надзорната рамка за еврозоната и ограничават продължителността на мандатите в управителните органи
Предприема значителни изменения в надзора
Жозе Мануел Кампа напуска въпреки удължения му мандат
От месец ноември 2014 г. досега Радослав Миленков е председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките...
Ръководителят на банковия надзор иска предсрочно прекратяване на мандата си
След стрес тестовете топката е пак в полето на банковия надзор. Това твърди икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика. След случилото...
БНБ ще може да уволнява изпълнителни директори, които не са членове на управителните и надзорните органи на търговските банки, както и друг висш ръков...
Главният директор на управление "Банков надзор" в БНБ Нели Кордовска е подала молба за напускане, считано от 1 октомври 2015 г., която е приета, съобщ...
3 месеца имат финансовите институции да се подготвят за стрес тестовете Банковата общност настоява за бързо избиране на подуправител на БНБ, отговаря...
"Нямам доверие на банковия надзор на БНБ, защото той се провали в казуса КТБ". Това заяви пред бТВ председателят на парламентарната Комисия по бюджет...
Проф. Емилия Миланова е негласният фаворит на Реформаторския блок за шеф на "Банков надзор"
София. Има три групи виновни за случилото се с КТБ и те трябва да понесат своята отговорност, за да възстановим вярата на обществото в справедливостта...
Брюксел. Европейската комисия предложи механизъм за преобразуването на проблемни банки, така че това да не застрашава депозитите на хората. Той е в по...
София. Цветан Гунев е предложен от управителя на БНБ Иван Искров за подуправител и ръководител на управление "Банков надзор" към БНБ, съобщиха от Цент...
Брюксел. Законодателството за единен банков надзор на ЕС беше подкрепено с голямо мнозинство в Европейския парламент по време на пленарното заседание...