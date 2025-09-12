Неочаквано! Шефът на банковия надзор на ЕС подаде оставка

Председателят на Европейския банков орган (ЕБО) Жозе Мануел Кампа подава оставка.

Това е институцията, която осъществява надзор над европейския банков сектор.

Европейският банков орган е независим орган на ЕС, основан през 2011 г. Първоначално седалището му беше в Лондон, но сега се намира в Париж.

Жозе Мануел Кампа обяви изненадващо, че ще напусне поста си в края на януари, въпреки удължения миналата година мандат, съобщи днес негова говорителка, цитирана от ДПА.

Миналата година мандатът на Кампа беше удължен с още 5 години до май 2029 година.

Кампа оглавява институцията от март 2019 г.

Оттам увериха, че ще предприемат всички необходими мерки за осигуряване на плавен преход до назначаването на нов председател.

Оставката на водещия банков надзорник на ЕС идва седмица след неговото остро изказване, че е "разочарован" от националното мислене, което пречи на трансграничните банкови сливания и подкопава мечтата за обединен европейски финансов сектор.

"Чувствам се разочарован, защото продължавам да виждам вътрешни сливания, основани на национална логика, а не сливания в рамките на единния пазар", заяви Кампа в интервю за Politico.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com