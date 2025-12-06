Виртуален център на УниКредит Булбанк: Бъдещето на ипотечните кредити

Получавате в реално време информация какъв размер кредит е възможен, при какви условия и дали финансирането покрива вашите планове

Наскоро УниКредит Булбанк представи Виртуален ипотечен център – дигитална услуга, която променя из основи начина, по който клиентите получават консултация, кандидатстват и получават жилищен кредит. Процесът е напълно дистанционен и елиминира необходимостта от посещение в банков клон. Клиентите преминават през всички етапи – от видео консултация и подаване на документи до подписване на договора с квалифициран електронен подпис. Услугата спестява време, осигурява професионална експертиза и предлага удобство за хора с динамично ежедневие, българи в чужбина или всички, които предпочитат дигиталното обслужване. С тази иновация УниКредит Булбанк задава нов стандарт в ипотечното кредитиране. Виктор Стоянов, Директор „Алтернативни канали“ на УниКредит Булбанк, разказва повече за Виртуалния ипотечен център.

- Г-н Стоянов, Какво представлява „Виртуален ипотечен център“ на УниКредит Булбанк и каква е основната му цел?

- „Виртуалният ипотечен център“ е иновативна услуга, която позволява на клиентите да преминат през целия процес на кандидатстване за ипотечен кредит напълно дистанционно – от първата видео консултация до усвояването на средствата. Тя пресъздава класическото обслужване във филиал на банката, но в дигитална среда, като елиминира нуждата от хартиени документи, такси за оформяне на обезпечения и дълго чакане по опашки. Основната цел е да се осигури максимално удобство и бързина, като клиентите получават професионална помощ при избора на най-подходящия продукт и имат възможност да подпишат договора си с квалифициран електронен подпис. Услугата е достъпна за всички – настоящи и бъдещи клиенти – чрез корпоративния сайт на УниКредит Булбанк, в секция „Кредити“.

- Какви са основните предимства за клиентите в сравнение с традиционния процес на кандидатстване за ипотечен кредит?

- Новата услуга е създадена за хора, които ценят удобството, гъвкавостта и ефективността. Тя е особено полезна за клиенти, които живеят в чужбина, имат натоварено ежедневие или предпочитат дигиталното обслужване. Вместо да посещават банков клон, те могат да получат цялата необходима информация и съдействие от комфорта на своя дом или офис. Екипът на центъра е специализиран в жилищно-ипотечното кредитиране и предлага експертни консултации, което гарантира високо ниво на професионализъм и сигурност в процеса. В процеса на дигитализация на продуктите и услугите в УниКредит Булбанк се водим от стремежа да осигурим възможно най-ефективно обслужване на клиентите. Нашата цел е те да могат да започнат даден процес онлайн и да го завършат бързо и удобно, с пълна увереност в сигурността на своите средства. Радостни сме, че наблюдаваме значителен ръст в използването на дигиталните канали на банката – ясен знак, че вървим в правилната посока.

-Какви стъпки преминава клиентът – от първоначалната консултация до подписването на договора?

- Процесът е структуриран в няколко ясни и лесни етапа. Клиентът започва със запазване на удобен ден и час за видео среща. По време на консултацията ипотечният експерт представя индивидуална оферта и подробно разяснява следващите стъпки. Следва дистанционно подаване на документи и кандидатстване, а при одобрение договорът се подписва с електронен подпис. Банката организира нотариалното изповядване на сделката и осигурява дистанционно усвояване на кредита по сметката на клиента. Така целият процес протича гладко и без физически посещения.

- Какви видове ипотечни кредити могат да бъдат заявени чрез „Виртуален ипотечен център“?

- Чрез платформата могат да се заявят всички видове ипотечни кредити за физически лица, които УниКредит Булбанк предлага – за покупка на жилище, ремонт, строеж или друг тип финансиране, свързано с недвижим имот.

- Какви дигитални инструменти и функционалности предлага платформата, за да улесни процеса?

- „Виртуалният ипотечен център“ предоставя възможност за онлайн резервация на час за видео консултация, достъпна през корпоративния сайт на банката. Услугата е активна в работните дни и часове на банката. След одобрение на кредита клиентите могат да подпишат договора си дистанционно чрез квалифициран електронен подпис. Този модел спестява минимум три физически посещения в банков клон и значително ускорява процеса.

- Какви допълнителни услуги или консултации получава клиентът при работа с виртуалния център?

- Клиентите получават цялостно обслужване – от персонален ипотечен експерт, който изготвя индивидуално предложение и сравнява различни кредитни сценарии, до проверка на документите за имота. Допълнително те имат достъп до услугата Comfort by UniCredit Bulbank – дистанционен модел за управление на всички банкови продукти със съдействието на личен банкер. В комбинация с мобилното банкиране Булбанк Мобайл, клиентите могат да управляват своите финанси, да извършват преводи, плащания и да заявяват онлайн почти всички продукти за физически лица – от потребителски кредити и инвестиции до застраховки, депозити и пенсионно осигуряване.

- Какво бихте посъветвали хората, които обмислят ипотечен кредит – защо да изберат именно „Виртуален ипотечен център“?

- Ако планирате ипотечен кредит, «Виртуалният ипотечен център» е най-удобният и сигурен начин да получите професионална консултация, без да губите време в пътуване и чакане. Представете си, че вместо да отделяте часове за посещения в банков клон, просто се свързвате онлайн с нашите експерти в удобно за вас време – независимо дали сте у дома, в офиса или в чужбина. По време на консултацията ще получите точни изчисления в реално време – какъв размер кредит е възможен, при какви условия и дали финансирането покрива вашите планове. Най-голямото предимство е, че през целия процес работите с един и същ експерт, който познава вашата ситуация и ви съпътства до финалното подписване на договора. Така получавате усещането за класическо обслужване в банков клон, но с много повече свобода и комфорт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com