За втори път се проведе ESG Ден на УниКредит Булбанк

На 26 ноември в Международния център на УниКредит Булбанк в София се проведе събитието „ESG Ден на УниКредит в България: Климатичните предизвикателства пред бизнеса“. То е част от ежегодния ESG Ден на Групата, който тази година премина под мотото „A New World: Shaping the Future of ESG“ и беше излъчен онлайн на живо седмица по-рано от Милано.

В България форумът привлече над 50 участници – представители на корпоративния бизнес, академичната общност, партньорски организации с опит в устойчивите практики и ESG експерти. Те обсъдиха рисковете и възможностите пред компаниите в контекста на глобалните климатични промени, като поставиха акцент върху необходимостта от съвместни усилия за преход към зелена икономика.

„Основното послание е ясно: устойчивостта вече не е тенденция, а реалност. Тя не е избор, а необходимост. Светът се променя – климатичните рискове, недостигът на ресурси и социалните неравенства изискват действия, а не само думи. ESG не е просто отчетност, а начин да създаваме стойност за бизнеса и обществото. Като водеща банка за корпоративно банкиране осъзнаваме нашата роля в прехода. 75% от електроенергията ни вече е от ВЕИ, развиваме ESG кредити и гаранционни инструменти, предлагаме финансиране, експертиза и обучения като инициативата Skills for Transition. Вярвам, че устойчивата трансформация е генератор на конкурентни предимства и успешното развитие на българския бизнес“, заяви Борислав Бангеев, Главен директор „Корпоративно банкиране“ и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

В рамките на събитието бяха представени резултатите от първото по рода си изследване „Барометър устойчиви потребители“, реализирано от ESG LAB към Стопанския факултет на Софийския университет с помощта на УниКредит Булбанк. Проучването показва висока степен на осъзнатост сред българските потребители – 90% от анкетираните смятат, че трябва да се предприемат действия срещу глобалните екологични проблеми.

„Темата за климатичните предизвикателства е особено важна – България вече е сред най-засегнатите страни в Европа от пожари и безводие, а ако не се предприемат мерки, загубите могат да достигнат до 3% от БВП. Устойчивото развитие изисква анализ и управление както на физическите рискове, така и на рисковете от прехода. Нашата мисия като финансова институция е да подкрепяме този преход чрез устойчиви инвестиции, зелени програми и индивидуален подход към клиентите“, каза Биляна Младенова-Милева, мениджър ESG Стратегия на УниКредит Булбанк.

Калин Желев, управител на УниКредит Застрахователен Брокер, акцентира върху ролята на застраховането, като отбеляза, че то не може да предотврати риска, но е ефективен инструмент за ограничаване на загубите при настъпване на неблагоприятни събития.

Ивана Цветкова, мениджър програми за „Цели за устойчиво развитие“ в Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, представи добри практики и подходи за оценка на климатичните рискове, подчертавайки, че компаниите трябва да започнат с ясна оценка на физическите рискове и тези на прехода, за да изградят ефективна стратегия с добавена стойност. Тя сподели още, че от Българската мрежа на Глобалния договор са подготвили и обучителна програма, както за големи компании така и за МСП, на тема "Печеливша устойчивост", с конкретни инструменти и практически насоки.

В панелната дискусия „Бизнесът в действие“ участие взеха представители на Арексим Инженеринг ЕАД. Рефие Садулова, ръководител „Околна среда, ЗБУТ“, сподели, че отговарянето на новите изисквания за устойчивост носи добавена стойност както за компанията, така и за региона в който тя се развива и Антонио Каменски, Координати проекти, допълни, че оценката и имплементирането на стратегия за климатичните рискове са донесли нови възможности и конкурентни предимства за компанията.

Събитието завърши с активна дискусия и въпроси от участниците, като основният акцент бе поставен върху необходимостта от съвместни усилия между бизнеса, финансовите институции и обществото за успешен преход към зелена икономика.

С организацията на това събитие УниКредит Булбанк подкрепи няколко каузи – гостите имаха удоволствието да хапнат от кулинарните изкушения на Jamba cooking station. Jamba е връзката между хората с увреждания в България и техните бъдещи работодатели. Те подпомагат правилната интеграция чрез обучение, стаж и кариера.

Всички гости на събитието получиха Goodbag - смарт торби тип „tote“, който са в унисон с ESG фокусът на Банката. Goodbag е първата в света смарт торба, която подпомага почистването на океаните и засаждането на дървета при всяко повторно използване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com