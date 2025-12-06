Преди еврото! Ето цените на имотите в София

Въпреки прогнозите за забавяне на ръста на цените на жилищата и охлаждане на пазара след влизането ни в еврозоната след по-малко от месец, цените остават високо в София.

Тази година се отбелязва 15% ръст на цените на имотите. Една от причините за скока - недостиг на предлагане на фона на динамично търсене, предава bTV.

По-голям е и броят на разрешителните за строеж. Само за третото тримесечие - местните администрации са издали такива за над 13,5 хил. жилища, което е рекорд от 2007 година насам.

Цените в столицата остават най-високи:

средно 2300 евро/кв.м,

в центъра – на места над 5100 евро/кв.м,

под средното остават квартали като „Люлин“, „Левски“, „Модерно предградие“.

Младото семейство Светозар и Венелина търси дом вече четири месеца. Изискванията им са ясни – две спални, светло жилище, добра локация и разумен бюджет. „Не можем да намерим това, което търсим. Не бързаме – искаме нещо, което ни харесва. Не искаме да купим просто, за да купим“, казва Светозар Соршилов.

Много купувачи обаче не са чакали. Само през тази година брокерите отчитат рекорден брой сделки, движени от страх, че еврото ще оскъпи имотите. „Най-търсени са двустайните и тристайните. Бюджетът в централните квартали често не стига – двустаен за 200 хиляди е почти невъзможен, но в по-крайните части може да се намери“, обяснява брокерът Мартин Трашлиев.

Той прогнозира, че през следващата година пазарът ще продължи да расте, но със значително по-бавни темпове. 2025 г. е рекордна и по кредити – очаква се отпуснатите ипотечни заеми да надхвърлят 10 милиарда лева.

„Цените станаха твърде високи. В „Лозенец“ един тристаен вече струва половин милион евро. Хората, които могат да си го позволят, намаляват – доходите растат, но не с този темп“, казва кредитният консултант Тихомир Тошев.

По думите му част от купувачите са действали емоционално: „Имаше истерия. Някои взеха кредити на ръба на възможностите си. Всичките ни кредити не бива да надхвърлят 30% от доходите ни.“

У нас - лихвите остават по-ниски от средното в Европейския съюз и не се очаква това да се промени след 1 януари.

