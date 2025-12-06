Според новия бюджет! Цената на цигарите скача

След като управляващите прекроиха проекта за бюджета за 2026 година стана ясно какво поскъпва.

Министерството на финансите публикува документа в полунощ. И приходите, и разходите са занижени с малко над 1 милиард евро, спрямо първия вариант, изготвен от правителството.



Новият проект предвижда в хазната да влязат малко над 50 милиарда евро приходи, а разходите да надхвърлят 54 милиарда. Дефицитът се запазва – 3% от БВП.



Запазват се плановете за налагане на по-висок акциз за цигарите.

Властта се отказва от увеличаването на данък дивидент, както и на осигуровките през 2026 година. Предвидено е вдигане на осигуровките за фонд „Пенсия” с 1 пункт от 2027 година и с още 2 пункта през 2028-а.

На фона на заявките за отпадане на автоматизма при формирането на заплатите в различни държавни сектори -МВР, "Отбрана", "Образование". В проекта изрично е записано, че се запазва политиката за доходите на учителите. Тук не се включват преподавателите във висшите учебни заведения.

Предвидено е увеличение на разходите за персонал във всички бюджетни сфери с 10 процента през 2026 година.

През следващите три години Минитерският съвет и общините ще трябва да направят оптимизация и да съкратят поне 5500 щата, които не са заети, но за тях се отпускат пари за заплати.

Финансовото министерство запазва размера на минималната работна заплата на 620 евро. Толкова ще е и размерът на минималния осигурителен доход. Максималният догодина ще е 3200 евро.

Максималният размер на новия държавен дълг ще бъде 10, а не 10,5 млрд. евро.

