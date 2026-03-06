Първата годинка – увереност, самостоятелност и ново начало

Първата година от живота е изпълнена с безброй „първи пъти“ – първа усмивка, първи звук, първи опит за изправяне, първи игри и много нови вкусове. В рамките на видеопоредицата „Първите 12 месеца с DEVIN Изворна“ д-р Боряна Георгиева и Снежина Киндалова, майка на Велимир, проследиха месец по месец най-важното от развитието на детето. Финалният епизод поставя естествен завършек на тази година, в която от крехко бебе Велимир постепенно се превръща в уверено и любопитно малко дете.

„Първите 12 месеца са период на изключително интензивно развитие – физическо, емоционално и когнитивно. Това е основата, върху която се изграждат навиците и увереността на детето“, обяснява д-р Боряна Георгиева, педиатър и водещ на поредицата.

Движение, любопитство и първи стъпки към самостоятелността

На 1 година повечето деца вече се изправят уверено, придвижват се с опора по мебелите и изследват активно пространството около себе си. Някои правят първите си самостоятелни крачки именно около тази възраст, докато при други това се случва малко по-късно – и двете са напълно нормални етапи от развитието.

При Вели любопитството към света се проявява всеки ден. Той вече се изправя сам, придвижва се покрай мебелите и обича да отваря и затваря шкафове, като внимателно хваща дръжките с ръце – знак за добре развита фина моторика.

„На този етап детето вече има достатъчно сила и координация, за да стои стабилно изправено. Най-важното е родителите да осигурят безопасна среда, в която детето да се движи свободно и да изследва света“, съветва д-р Георгиева.

Играта като начин за учене

През дванадесетия месец играта остава най-естественият начин за учене. Бебето започва да разбира и изпълнява прости инструкции като „дай“, „ела“ или „вземи“, посочва предмети в книжките и подражава на действията на възрастните.

Вели вече показва ясно какво иска – подава предмети, очаква похвала и търси контакт с родителите си. Тази форма на комуникация чрез жестове, звуци и поглед е важна стъпка към развитието на езика и социалните умения.

„На тази възраст мисленето и движението започват да работят заедно. Детето вече не действа случайно – то има цел и изпитва истинско удоволствие, когато успее“, допълва д-р Георгиева.

Хранене, семейна маса и изграждане на навици

Между 6-ия и 12-ия месец храненето става все по-разнообразно. Около първата годинка детето постепенно се учи да се храни по-самостоятелно, да държи лъжичка и да участва в семейните хранения.

При Вели родителите вече създават навик за сядане на масата заедно със семейството – важна стъпка в изграждането на здравословни хранителни навици и социални умения.

„В този период детето не само опознава нови вкусове, но и започва да изгражда отношение към храната. Съвместните хранения със семейството помагат за изграждането на стабилен режим и положителна връзка с храненето“, обяснява д-р Георгиева.

С нарастващата активност остава важна и редовната хидратация. В ежедневието на Вели водата е постоянна част от деня – както за пиене, така и за приготвяне на храната. Семейството залага на DEVIN Изворна като естествен спътник, тъй като тя се добива от природно чист регион и се препоръчва от Българската педиатрична асоциация.

Алергии и бдителност към сигналите на детето

В този период повечето основни хранителни алергени вече са въведени в менюто на детето. Понякога обаче реакция може да се появи дори след като дадена храна е била приемана без проблем.

Такъв е и опитът на Вели с кашу. Въпреки че няколко пъти е приемал ядков тахан без затруднения, при следващ прием се появява алергична реакция – зачервяване, подуване около очите, видимо неразположение. Снежина реагира бързо, като състоянието е овладяно в спешен кабинет и симптомите отшумяват в рамките на един ден.

„Това е пример за т.нар. първична сенсибилизация. Дори ако една храна е била въведена успешно, при следващ контакт може да се появи реакция“, обяснява д-р Георгиева.

Тя обръща внимание, че родителите трябва да следят внимателно за симптоми като оток, зачервяване, сълзене, кихане, кашлица, силен сърбеж и особено затруднено дишане.

„При малките деца има и един много важен индикатор – ако езикът или гърлото започнат да се подуват, детето може да започне да отделя повече слюнка, защото не може да преглъща нормално. Това е сигнал, който изисква незабавна медицинска реакция“, подчертава специалистът.

DEVIN Изворна – естествен спътник в грижата за най-малките

Една година може да изглежда кратко време, но през първите 12 месеца от живота на детето тя е изпълнена с огромни промени – от първите дни на адаптация до уверените опити за движение, новите вкусове и изграждането на първите навици.

В рамките на видеопоредицата „Първите 12 месеца с DEVIN Изворна“ родителите проследиха този път през историята на Снежина и малкия Вели – с всички радости, въпроси и малки победи, които съпътстват първата година.

„Най-важното за детето през този период е усещането за сигурност. Родителите са неговият ориентир – с тяхната подкрепа то постепенно изгражда увереността си да открива света“, обобщава д-р Боряна Георгиева.

С първия рожден ден на Вели поредицата достига своя финал. Всички епизоди обаче могат да бъдат намерени в YouTube канала на DEVIN. Те ще продължат да са полезен ориентир за всички настоящи и бъдещи родители в този толкова вълнуващ и уязвим период. В ежедневната грижа за най-малките DEVIN Изворна остава естествен съюзник на семействата – с доверие, спокойствие и вода, подходяща за ежедневната хидратация на децата.

