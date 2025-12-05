Людмила Петкова пред СТАНДАРТ: АДФИ е гарант за защита на публичните финанси

За 2025 г. събраните приходи от санкции са над два пъти по-високи в сравнение с 2024 г., казва Людмила Петкова, директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ)

Имаме 500% ръст на възложените проверки по Плана за възстановяване и устойчивост през 2025 г. спрямо същия период на миналата година

Повечето кметове спазват бюджетната дисциплина

Бих препоръчала на кметовете да подържат добра комуникация помежду си чрез НСОРБ, за да споделят добри практики и опит в управлението на публичните финанси

АДФИ е фактор за реалното възстановяване на неправомерно разходвани публични средства

Засилваме сътрудничеството с Европейската прокуратура

Правим информация за най-честите нарушения при обществените поръчки, за да бъдат избегнати

- Г-жо Петкова, широката публика малко познава работата на АДФИ – институцията, която контролира разходването на публични средства, включително обществени поръчки и финансиране с европейски средства. Това поставя Агенцията в центъра на усилията за финансова дисциплина и борба със злоупотребите. Как работи АДФИ?

- Успехът на всяка държавна институция се измерва основно чрез ефективността, ефикасността и въздействието, което оказва осъществяваната от нея дейност върху държавата и обществото.

Агенцията за държавна финансова инспекция е институцията, която защитава публичните финансови интереси и финансовите интереси на Европейския съюз, спазвайки принципите за законност, обективност, публичност и прозрачност, конфиденциалност, сътрудничество и обмен на информация и прилагайки най-високите европейски и международни професионални стандарти за качество и ефективност.

Агенцията има ключова роля за изграждането и поддържането на високо доверие от обществото в държавното управление, спазването на бюджетната дисциплина и предотвратяването на измамни и корупционни практики, чрез осъществявания от нея независим и обективен последващ контрол за законосъобразност върху разходването на обществени средства и средства, предоставяни по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България при възлагането и изпълнението на договори за обществени поръчки, както и за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз чрез извършване на финансови инспекции на разпоредители и бенефициенти на средства по договори и програми на ЕС.

Законът за държавната финансова инспекция и правилникът за прилагане на закона, регламентират структурата, функциите и правомощията на агенцията.

- На какъв принцип се осъществяват инспекциите?

- Финансовите инспекции се възлагат при строго спазване на всички изисквания на действащата нормативна уредба, като приоритетно се възлагат инспекции по искане на министъра на финансите и на органите на Прокуратурата на Република България и на Европейската прокуратура.

От началото на 2025 г. са възложени 750 финансови инспекции за проверка относно законосъобразното разходване на над 1,6 млрд. лева и се наблюдава ръст от 35% спрямо същия период на 2024 г.

През 2025 г. също така се наблюдава и значително увеличение на броя на финансовите инспекции, възложени по сигнали.

Всеки гражданин, дружество или държавен орган, който разполага с конкретни данни за извършени нарушения на бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, може да подаде сигнал, който ще бъде разгледан своевременно и при наличие на висок обществен интерес по подадения сигнал, ще бъде възложена финансова инспекция във възможно най-кратък срок.

Използвам случая, за да уверя гражданите и обществото, че всички постъпващи в Агенцията сигнали, съдържащи твърдения за възможни нарушения, се разглеждат регулярно от специална комисия, която извършва оценка за ефективност от възлагането на финансова инспекция на всеки сигнал въз основа на ясни критерии като обществен интерес, възможност за реализиране на административнонаказателна или имуществена отговорност и надеждност на информацията.

- АДФИ е институцията, която в момента провежда проверките за правилното разходване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Какво показват проверките на инспекторите – справя ли се България с усвояването на европейските средства и какви нередности открива АДФИ?

- От началото на 2025 г. от Министерството на финансите в АДФИ са постъпили 403 искания за финансови инспекции относно разходване на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), като към момента приоритетно са възложени финансови инспекции по много голяма част от тях. Следва да се отбележи, че се наблюдава ръст от 500% на възложените проверки по НПВУ през 2025 г. спрямо същия период на предходната година.

При този вид проверки, основната цел на контрола, осъществяван от органите на АДФИ е да гарантира, че разходване на средствата по НПВУ се осъществява чрез законосъобразно възлагане на процедури в съответствие с действащата нормативната рамка - Закон за обществените поръчки, указания на Европейската комисия, национални правила. По приключилите финансови инспекции е извършена проверка на разходването на средства, предоставени от ЕС, по обществени поръчки на стойност над 394 млн. лева.

Извършен е анализ на допуснатите нарушения, като най-често срещаните нарушения са:

- неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции, като в преобладаващите случаи възложителите са изложили бланкетни мотиви, без посочване на конкретни основания, с което се нарушава принципът за свободна конкуренция;

- неспазване на задължението за изпращане в законоустановените срокове на информацията, подлежаща на публикуване в Регистъра на обществените поръчки или в „Официален вестник“ на Европейския съюз, с което се нарушава принципът на публичност и прозрачност;

- нарушения на възложителите относно определяне на изисквания при изготвяне на техническите предложения от участниците или изисквания към правоспособността, икономическото и финансовото състояние на участниците, както и за доказване на технически и професионални способности, които не са съобразени със стойността, сложността и обема на обществената поръчка.

- АДФИ е държавният орган, който проверява как общините разходват публични финанси. Какъв е анализът Ви - добре подготвени финансово ли са кметовете, какви грешки правят най-често?

- През 2025 г. са извършени финансови инспекции в много голяма част от общините в България, като се констатира, че повечето кметове спазват действащото законодателство и бюджетната дисциплина. Разбира се, има и случаи на извършени нарушения, които се санкционират от органите на АДФИ, като най-честите от тях са:

- извършване на разходи, поемане на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишните бюджети на общините;

- поемане на ангажименти за разходи, въпреки че съответната община не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по Закона за публичните финанси;

- увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година;

- промяна на предназначението на средствата в края на годината, като ползват временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на разходи.

Бих препоръчала на кметовете на общините да подържат добра комуникация помежду си чрез Националното сдружение на общините в Република България за споделяне на добри практики и опит в управлението на публичните финанси.

- Законът за държавната финансова инспекция дава право на АДФИ не само да констатира нарушения, но и да налага административна и имуществена отговорност, както и да предлага възстановяване на нанесени щети. Това поставя агенцията в позиция не просто на проверяващ орган, а на фактор за реално възстановяване на публични средства. Какъв е процентът на случаите, в които установените нарушения водят до реални финансови санкции или възстановяване на публични средства?

- Да, АДФИ разполага с необходимите законови правомощия включително осъществява санкционираща функция при откриването на нарушения - разкриване на причинени вреди и привличане на виновните лица към административно-наказателна и имуществена отговорност.

Изключително важна роля в национален мащаб Агенцията има като компетентен орган, който реализира последващ външен контрол по изпълнение на ЗОП, на договорите за обществени поръчки и на рамковите споразумения. Всички служители в Агенцията осъзнават високите обществени очаквания към държавните органи, ангажирани с контрола в областта на обществените поръчки и ние сме си поставили още по-високи цели за по-ефективен и стриктен контрол в рамките на законовите си правомощия.

Ако погледнем статистиката в 62% от образуваните през последната година административно-наказателни производства е наложена глоба или санкция на нарушителите, от страна на директора на АДФИ. Извън този процент остават предупрежденията до нарушителите, които се налагат, когато според фактическите констатации, а и според съдебната практика, деянията се отличават с явна ниска степен на обществена опасност. Но при установена повторност на тях също се налага глоба.

Следва да се отбележи, че в много случаи органите на АДФИ констатират нецелево разходване на средства, които имат целеви характер, т.е. същите могат да разходват само за дейностите, посочени в съответния нормативен акт. В тези случаи, една голяма част от отговорните длъжностни лица възстановяват средствата в бюджета още преди да е приключила финансовата инспекция. Ако средствата не бъдат възстановени в бюджета по време на финансовата инспекция, се издават писмени указания за предприемане на съответните действия за възстановяването на нецелево разходваните средства.

Може със сигурност да се твърди, че АДФИ действително е фактор за реалното възстановяване на неправомерно разходвани публични средства.

- В какъв размер са финансовите санкции, налагани от АДФИ и те дисциплинират ли реално нарушителите?

- Глобите и имуществените санкции, които АДФИ налага са в много широки граници, в зависимост от нарушения закон. Като примери мога да посоча, че през 2025 г. има наложени глоби в размер на 50 000 лв. за сключени договори за услуги, без да е проведена обществена поръчка по реда на ЗОП и в размер на 20 000 лв. за ограничителни условия по ЗОП, както и разбира се наложени глоби в много по-малки размери. Мога да Ви уверя, че размерът на санкциите оказва своето въздействие и броят на нарушителите които сключват споразумение, като заплащат 70% от размера на санкцията значително се е увеличил през последната година, което оказва влияние и върху събраните приходи. За 2025 г. събраните приходи от санкции са над два пъти по-високи в сравнение с 2024 г.

Но не само размерът на санкциите, т.е. търсенето на административно наказателна отговорност следва да възпира лицата, които злоупотребяват с публични средства. Бих искала да подчертая, че при всяка финансова инспекция или проверка, се изследва и наличието на данни за евентуално престъпление. Ако такива са налице, материалите се изпращат на органите на Прокуратурата на Република България, които са компетентни да извършат преценка, с оглед на ангажиране на наказателна отговорност.

- Заедно с и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов сключихте Споразумение за взаимодействие между Прокуратурата и АДФИ. Кои са първите общи проверки, които двете институции ще направят?

- През годините между органите на АДФИ и органите на Прокуратурата на Република България е установено много добро административно сътрудничество и работни отношения. Във времето това сътрудничество дава своя принос за постигане на общите цели - противодействие на злоупотребите при разходването на публичните средства, както и на нарушенията на законодателството при възлагането и изпълнението на обществени поръчки.

И през 2025 г. значителна част от административния капацитет на АДФИ е ангажиран за изпълнение на постановления на органите на Прокуратурата, с които се възлагат финансови инспекции. Затова не може да се каже, че проверките започват сега. Но със сигурност обществото може да очаква още по-активни действия и резултати при изпълнение на законовите правомощия на АДФИ.

Както знаете, в края на месец август тази година, съвместно с и.ф. главен прокурор г-н Борислав Сарафов сключихме ново споразумение между АДФИ и ПРБ, с което да се подобри и надгради административното сътрудничество между двете институции и очакваме това споразумение да доведе до още по-голяма ефективност при изпълнение на задачите, възлагани на АДФИ.

Бих искала също така да споделя, че АДФИ е предприела действия за засилване на сътрудничеството и с Европейската прокуратура, като предстоят конкретни стъпки и в тази посока.

Междуинституционалното сътрудничество е ефективен инструмент за защита на публичните финанси и АДФИ работи много активно в тази посока, като са предприети действия за засилване на сътрудничеството с други държавни органи и правоохранителни структури за по-успешната защита на публичния финансов интерес.

- В заключение моля да споделите каква е Вашата визия за АДФИ през следващите години?

- Стратегическото развитие на Агенцията за държавна финансова инспекция през следващите години ще бъде насочено към още по-ефективна защита на публичните финансови интереси и финансовите интереси на Европейския съюз, чрез усъвършенстване на организацията и управлението на агенцията, процесите и информационните системи, и мотивиране на човешкия ресурс за прилагане на още по-високи стандарти и добри практики за ефективност и ефикасност и професионално развитие на персонала.

Визията за бъдещото на АДФИ е да бъде модерна и ефективна институция, не само гарант за защитата на публичните финансови интереси на Република България и на финансовите интереси на Европейския съюз, но и ключов партньор на национално, европейско и международно ниво в превенцията и борбата срещу измамите, злоупотребите, корупционните практики, нарушенията и имуществените вреди в областта на обществените поръчки.

АДФИ ще насочи своите усилия и към превенцията и предотвратяването на нарушения. Набелязан е пакет от мерки в тази насока, като една от мерките, предвиждаме да бъде реализирана във възможно най-скоро време. Предвид, че една голяма част от нарушенията се дължат на не добро познаване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на интернет страницата на агенцията ще бъде публикувана информация за констатираните най-чести и типични нарушения на нормативни актове, която ще б ъде полезна за възложителите на обществени поръчки.

В края на това интервю бих искала да Ви уверя, че в АДФИ работят професионалисти с отлична експертиза и опит в областта на обществените поръчки и този административен опит и експертиза могат още по-успешно да бъдат използвани в полза на обществото, включително и в бъдещи програми и инициативи съвместно с Агенцията за обществени поръчки за още по-ефективна превенция и защита на публичните финанси.

Музей на финансовата инспекция отваря врати догодина

Своеобразен музей на финансовата инспекция прави директорът на АДФИ Людмила Петкова в сградата на Агенцията. Той ще бъде открит през лятото догодина, когато се навършват 125 години от указа на цар Фердинанд, с който e утвърден Законът за инспекцията, упражнявана от Министерство на финансите. По този повод ще бъде организирана специална изложба съвместно с Държавния архив, като след това паната и експонатите от изложбата ще бъдат разположени по стените на стълбището на Агенцията, чието мото е „Силата да защитиш публичните финансови интереси“. Така всеки, който влиза в АДФИ, ще може да се запознае с историята й. Старинна каса и мебели вече са оформили коледния кът на Агенцията.

