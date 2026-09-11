Нова рокада в Министерството на финансите
Пламен Тодоров има опит в АДФИ, ДАНС и системата на Министерството на вътрешните работи
Следете всички новини, анализи и коментари за Адфи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пламен Тодоров има опит в АДФИ, ДАНС и системата на Министерството на вътрешните работи
54 одитни доклада са изпратени на АДФИ
От началото на годината са възложени 750 финансови инспекции за проверка на законното изразходване на над 1,6 млрд. лева
Свързано е с противодействие на злоупотреби при разходване на публични средства
Споразумението за взаимодействие потвърждава желанието и на двете страни за по-тясно сътрудничество
Хвали се, че има подкрепата на ПП-ДБ
Едно централно ведмоство и други 6 общини са дадени на прокуратурата
Одитният доклад на АДФИ постановява, че няма престъпление, няма корупционни практики
Пак искат да прехвърлят топката на парламента
АДФИ констатира нарушения в обществената поръчка на общината за уличното осветление
През второто тримесечие на годината са приключени 91 финансови инспекции
София. Министърът на финансите Владислав Горанов назначи Венцислав Георгиев за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), съобщи пр...
София. Агенцията за държавна финансова инспекция ще разследва договор за консултантски услуги, сключен между икономическото министерство и Международн...
София. Министърът на финансите Петър Чобанов е поискал оставката на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) Теменужка Петкова. Т...
София. Уволнението на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция Теменужка Петкова е заради скандалните разкрития за АЕЦ "Белене" и електр...
София. Националната електрическа компания е понесла вреди в размер на 36,5 млн. лв. от договора за мостово финансиране по проекта АЕЦ „Белене“. Това п...