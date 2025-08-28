Борислав Сарафов подписа важно споразумение с АДФИ

Директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) Людмила Петкова и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов сключиха важно споразумение за взаимодействие между Прокуратурата на Република България (ПРБ) и АДФИ.

Споразумението предвижда оптимизиране на оперативното сътрудничество за противодействие на злоупотребите при разходването на публични финанси и при нарушения на законодателството, уреждащо възлагането и изпълнението на обществени поръчки.

Двете институции ще продължат своевременно да обменят информация и да координират действията си при наличие на данни за извършено престъпление.

При съвместната си работа АДФИ и ПРБ ще предоставят становища във връзка с предложения за законови промени, касаещи защитата на публичните финансови интереси и провеждането на обществени поръчки, както и информация за идентифициране на рисковите сфери за корупция, измами и нарушения, засягащи публичните финанси, включително на Европейския съюз. Предвижда се провеждане на регулярни двустранни срещи, а при необходимост - и на обучения.

Споразумението за взаимодействие потвърждава желанието и на двете страни за по-тясно сътрудничество с цел защита на правовия ред и ефективното използване на публични средства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com