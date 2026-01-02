Съдебни институции сменят адреса си в София

От 1 март 2026 г. част от съдебните институции в София ще бъдат преместени в сградата на бул. „Драган Цанков“ 6. Това става ясно от писмен отговор на министъра на правосъдието в оставка Георги Георгиев на парламентарен въпрос. Информацията е публикувана на сайта на Народното събрание.

Отговорът на министъра се основава на данни, предоставени от представляващия Висш съдебен съвет Боян Магдалинчев, тъй като управлението на недвижимите имоти на съдебната власт е в правомощията на Пленума на ВСС. По предварителни проучвания сградата на бул. „Драган Цанков“ 6 ще бъде използвана от Военноапелативния съд, Софийския военен съд, Софийския окръжен съд, Върховната прокуратура, Военно-апелативната прокуратура, Военно-окръжната прокуратура, Софийската окръжна прокуратура, Центъра за съдебна медиация към Софийския градски съд, както и от Софийския районен съд.

За целта е изготвен инвестиционен проект, съобразен с конкретните нужди на всяка от институциите, включително броя на кабинетите, деловодствата, специализираните помещения и архивите. От бюджета на съдебната власт са осигурени допълнителни средства, а вътрешното преустройство на сградата трябва да приключи до 1 март 2026 г., така че да бъде възможно настаняването на органите на съдебната власт в предвидения срок.

С преместването на тези структури ще бъдат освободени помещения в сградата на Съдебната палата, което според министъра в оставка ще помогне за решаването на дългогодишния проблем с недостига на работни пространства за съдебните органи. В момента части от Съдебната палата се използват от Софийския окръжен съд, Военноапелативния съд и Софийския военен съд, докато Софийската окръжна прокуратура се намира на ул. „Съборна“ 7, а Върховната прокуратура е разположена в няколко различни сгради. Военно-апелативната и Военно-окръжната прокуратура пък в момента ползват сградата на ул. „Позитано“ 24А.

