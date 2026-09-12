Напрежението по делото „Дебора“ ескалира с нови обвинения
Адвокатите на подсъдимия оспорват експертизи и твърдят за предубеден съдебен състав
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Адвокатите на подсъдимия оспорват експертизи и твърдят за предубеден съдебен състав
Овладяването на съдебната власт е последната крачка на босовете им до пълното завладяване на държавата
Министърът на правосъдието отстрани началника на софийския зандан
Част от съдилищата и прокуратурите се местят на бул. „Драган Цанков“ 6
Говори Георги Георгиев
България осигури сградата, двустранното партньорство продължава да се задълбочава
Прокурор номер 1 на Европейския съюз ще се срещне с правосъдния министър Георги Георгиев
Нови центрове, повече правна помощ и по-строги реакции при сигнали
Министър Георги Георгиев с извънредна информация
По няколко пъти на ден се чува със съпругата на Иво Илиев
Има опасност поне единият от тях да се укрие или да извърши друго престъпление
Георги Георгиев закова ПП-ДБ
Делото в Районния съд в Пловдив започна отначало и се води при закрити врати
Става дума за водеща, мултинационална, голяма компания, която инвестира в България от повече от десетилетие
Нека хората са спокойни, а бизнесът уверен, каза още той
Явно в България престъпниците имат повече права от жертвите, каза тя
Определението е окончателно
Относно делата за тежки катастрофи
Фалшиви документи, апетитни имоти и престъпни схеми – идва реформа срещу най-наглите измами
Изграждането на стратегически обекти следва да намери подкрепа по начина, по който го предлагат народните представители