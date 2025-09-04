Министър Георгиев с важна новина за компаниите и еврото

Търговският регистър е напълно готов за присъединяването към еврозоната. Капиталът на десетки хиляди български компании занапред ще се изписва в евро. Предвидили сме достатъчно гаранции и указания, ще разясняваме на гражданите и бизнеса положителните ефекти за икономиката ни, които предстоят. Нека хората са спокойни, а бизнесът уверен“. Това заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев на информационна среща в Пловдив с участието на министри, представители на местната власт, бизнеса, гражданите.

Тя е част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България. Символични домакини на срещата бяха зам.-министърът на финансите Методи Методиев и кметът на Пловдив Костадин Димитров.

„Да бъдем част от еврозоната за нас на първо място означава възможност за икономическа и ценова стабилност, наред с това - за достъп до много по-сериозни пазари за българските компании. Икономическа стабилност означава възможност за развитие, нови работни места и по-високи доходи за гражданите. Защитата на българския народ чрез финансова стабилност и възможности да се развиват в родината си, това е истинският патриотизъм“, подчерта още министър Георги Георгиев.

Той увери, че се работи усилено и за пълната адаптация на всички останали регистри - имотен регистър, Регистър Булстат, ЦРОЗ, РИОС и Специален регистър Булстат.

