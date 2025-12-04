Кьовеши откри офиса на европрокуратурата в София

Главният европейски прокурор Лаура Кьовеши посрещна министъра на правосъдието Георги Георгиев при откриването на самостоятелен офис на Европейската прокуратура у нас. Прави впечатление, че изпълняващият функциите главен прокурор на България не присъства на събитието.

През юли тази година Министерският съвет предостави сградата на бул. „Ал. Стамболийски“ №45 в София за нуждите на европейската прокуратура в България.

Вчера Кьовеши и Георгиев обсъдиха сътрудничеството между българските правораздавателни органи и Европейската прокуратура. Двамата дискутираха и предстоящи законодателни промени, свързани с разследването на престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. От ведомството допълват, че и двамата са изразили взаимна признателност за ползотворното партньорство и желание то да се задълбочава.

