Прокурорите с категорична позиция за легитимността на Сарафов

Асоциацията на прокурорите в България излезе с официална позиция по повод разпорежданията на Върховния касационен съд от 2 октомври 2025 г., с които се приема, че след изтичане на шестмесечния срок по чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт временното ръководство на прокуратурата, оглавявано от Борислав Сарафов, губи легитимност.

В становището си прокурорите поставят акцент върху необходимостта от правна сигурност, стриктно разделение на компетентностите и уважение към конституционно установените механизми, като предупреждават за риск от хаос, ако подобни въпроси се решават чрез тълкувателни колизии.

Конституционният принцип и правната сигурност

„Прокуратурата е конституционно установен орган и стабилността на нейното ръководство е непосредствен гарант за върховенството на правото, защитата на правата на гражданите и предвидимостта на наказателната политика, поради което решенията по тези въпроси следва да се вземат единствено в рамките на Конституцията и закона и при стриктно зачитане на правната сигурност“, заявяват от Асоциацията.

В позицията се подчертава, че ограничението за временното изпълняване на функциите, въведено от законодателя, има легитимна цел – да предотврати продължително временно управление и да укрепи институционалната предвидимост. В същото време текстът страда от непрецизност и поражда тълкувателни колизии, а ретроактивното му прилагане би било в противоречие с правовата държава.

Съдебната практика и ролята на законодателя

АПБ изразява уважение към ролята на Върховния касационен съд за уеднаквяване на практиката, но категорично подчертава, че „съдебните мотиви не могат да заместят изрична законодателна воля, нито да разширяват приложното поле на нормите отвъд техния текст“.

Според прокурорите корекции на законодателния режим следва да бъдат извършвани само от Народното събрание чрез ясни и непротиворечиви правила. Опити за промяна чрез процесуални откази или разширителни тълкувания рискуват да подменят разделението на компетентностите и да създадат правна несигурност.

Компетентността на Прокурорската колегия и рискът от хаос

В позицията се посочва, че определянето на временното ръководство на прокуратурата е правомощие на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. „Актовете на този орган са валидни и пораждат правни последици до тяхната отмяна по установения от закона ред, а именно чрез съдебен контрол пред Върховния административен съд“, уточнява АПБ.

Публични внушения в противоположен смисъл създават риск от правен хаос, затрудняват наказателното правораздаване и уронват общественото доверие. Според прокурорите косвени процесуални актове или откази за образуване на производства не могат да дерогират решенията на ВСС, нито да заменят предвидения механизъм за тяхното оспорване.

Призив за прецизност и стабилност

Асоциацията призовава законодателя към прецизност и изрична регламентация на всяка форма на обратно действие, когато такава се цели, а всички институции – да действат прозрачно и в рамките на своите конституционно и законово определени правомощия. „Само чрез ясни правила, стриктно разделение на компетентностите и уважение към предвидения съдебен контрол могат да бъдат гарантирани стабилността на институциите, предвидимостта на правния ред и защитата на обществения интерес“, се посочва в текста.

В навечерието на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканите в София и непосредствено след срещата на главните прокурори от ЕС в Хага, АПБ заявява категорично: „Стабилността на прокуратурата е неотменим национален и европейски ангажимент. България дължи на своите граждани и на своите партньори правна сигурност и предвидимост.“

Асоциацията уверява, че ще продължи да отстоява върховенството на правото, професионалната независимост на прокурорите и институционалната устойчивост на прокуратурата, защото „ясните правила, стриктното разделение на компетентностите и уважението към предвидения съдебен контрол са верният път за съхраняване на доверието в съдебната власт и за ефективна защита на правата на гражданите“.

