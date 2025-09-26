Кьовеши нанесе окончателен удар на съдебната реформа на ПП-ДБ

Тази година на 27 март в рамките на парламентарно изслушване, поискано от ПП-ДБ, вътрешният министър Даниел Митов заяви, че Европейската прокуратура е започнала административно разследване за евентуални нарушения на българския европрокурор Теодора Георгиева. Това написа в социалните мрежи Тодор Пройчев, медиен съветник на министър Даниел Митов.

По думите му, в деня, в който европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е информирала европейските институции за започнало безпрецедентно административно разследване за евентуални нарушения на Георгиева в рамките на текущото разследване на Европейската прокуратура, вие я развявате като знаме. Това е поредното съдрано знаме на борбата с корупцията и съдебната реформа по ваш модел (на ПП-ДБ).

Днес Европейската прокуратура официално потвърди информацията. В съобщение от пресцентъра на институцията се казва: „Главният прокурор на ЕС информира Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия, че колегията на Службата на Европейската прокуратура (EPPO) е взела решение да започне дисциплинарно производство срещу европейския прокурор от България Теодора Георгиева."

Георгиева беше сред основните аргументи, поставени в рамките на дебата по отхвърления вот на недоверие срещу кабинета „Желязков" в частта за правосъдие и вътрешни работи. Според политически коментатори настоящото решение на Лаура Кьовеши ще засили напрежението около темата за съдебната реформа и ролята на българските представители в европейските институции.

Очаква се дисциплинарното производство срещу Георгиева да бъде проследено отблизо както от българските, така и от европейските институции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com