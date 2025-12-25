Външен враг - България! Защо Скопие втвърдява тона срещу нас

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова отправи остри обвинения към България и Европейския съюз в годишното си обръщение пред парламента. Държавният глава заяви, че условието за промяна на Конституцията – с вписването на българите като част от народите в страната – отваря „вратите за влияние на трети сили“ и поставя Северна Македония в геополитически вакуум извън ЕС.

Темата беше коментирана пред бТВ от журналиста и анализатор Любчо Нешков, който определи посланията от Скопие като „агресивна и целенасочена антиевропейска пропаганда“. По думите му в речта няма ново съдържание, но има рязко повишаване на тона и внушенията. „Трагична е съдбата, която управляващите в Скопие чертаят за собствената си държава. Въпросите, които президентът поставя, имат ясни отговори в международни документи“, подчерта Нешков.

Като пример той посочи годишната стратегия за национална сигурност на САЩ, в която ясно е посочено коя държава дестабилизира Балканите и отваря пространство за руско и китайско влияние. „Това не е България, а Сърбия – и този документ е приет с подкрепата както на демократи, така и на републиканци“, отбеляза журналистът.

Според Нешков антиевропейската реторика има конкретна цел – да прикрие вътрешни проблеми и зависимости. Той посочи като тревожни примери официални сръбски чествания на територията на Северна Македония, включително с военни елементи и в присъствието на македонски представители и руския посланик, липсата на реакция от властите в Скопие на твърдения от сръбски среди, че Македония е „Южна Сърбия“, както и участието на формации в управляващата коалиция, демонстриращи близост със сръбския национализъм. „Всичко това трябва да бъде прикрито и най-лесният начин е да се посочи външен враг – България“, заяви Нешков.

Той беше категоричен, че България не е налагала блокада на Северна Македония и не е поставяла едностранни условия. „България не е искала смяна на име, знаме или валута. Това бяха други държави и други процеси. Напротив – България е страната, която помогна на Скопие в най-тежките моменти, включително по време на гръцкото ембарго“, припомни анализаторът.

