Нова атака от Скопие! Удрят по българското външно министерство

Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония реагира остро на критиките от София и заяви, че българското външно министерство „все повече се позиционира като рецензент на изявления на македонски политически представители, а не като партньор в съдържателен и европейски ориентиран диалог“. Позицията бе публикувана официално на сайта на ведомството в Скопие и постави нов акцент върху напрежението между двете страни.

От македонското външно министерство подчертават, че страната няма намерение да се намесва във вътрешнополитическите или изборните процеси в България. „Нямаме нито намерение, нито необходимост да бъдем част от вътрешнополитическите или изборните процеси в България“, се казва в позицията, като същевременно се подчертава, че Северна Македония остава отворена за диалог, воден „в духа на европейските ценности“.

Повод за реакцията от Скопие е изявлението на българското Министерство на външните работи, в което София изрази „дълбоко разочарование“ от официалните власти в Северна Македония. Българската страна критикува липсата на откритост и прозрачност в комуникацията с обществеността по отношение на изпълнението на поетите ангажименти по Европейския консенсус от 2022 година.

Размяната на остри позиции идва в чувствителен момент за двустранните отношения и отново поставя под въпрос темпото и начина, по който се изпълняват договореностите между София и Скопие по европейския път на Северна Македония.

