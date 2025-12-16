Отказ вместо реформи! Мицкоски саботира европейския процес

В навечерието на ключово заседание в Брюксел премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски направи изявление, което на практика блокира европейския път на страната. С остър тон той отказа да започне конституционни промени, въпреки ясната и вече договорена преговорна рамка с ЕС. Така Скопие влезе в директна конфронтация както с Брюксел, така и със София.

Отказ от конституционните промени

„Никога няма да започна промени в Конституцията, докато Европейският съвет и България не изпълнят нашите условия“, заяви Мицкоски по повод старта на преговорите за членство на Република Северна Македония в ЕС. Тази позиция противоречи пряко на рамката, одобрена от всички държави членки, според която именно конституционните промени са задължително условие за продължаване на процеса. Това изискване нееднократно е било потвърждавано от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, от председателя на Европейския съвет Антонио Коща и от еврокомисаря по разширяването Марта Кос.

Брюксел настоява за изпълнение на поетите ангажименти

Изявлението на Мицкоски дойде часове преди заседанието на Съвета „Общи въпроси“ в Брюксел, в което участват министрите по европейските въпроси на страните членки. В проектозаключенията Европейският съвет изрично призовава Северна Македония да изпълни задължението си за промяна на Конституцията, за да може преговорният процес да продължи. Срещата представлява последната министерска стъпка преди форума на държавните и правителствените ръководители, на който се очаква да бъде потвърдена официалната позиция на ЕС за напредъка на страните кандидатки, сред които Украйна, Молдова, Западните Балкани, Грузия и Турция.

Условията на Мицкоски към ЕС

В опит да оправдае отказа си, Мицкоски изложи две условия, които определи като „постоянни и непроменящи се“. „Не е честно и никой не трябва да очаква това правителство да започне промени в Конституцията, без да бъдат изпълнени две неща“, заяви той. Според него Европейският съвет трябвало да даде ясни гаранции, че никоя държава членка не оспорва „вековната македонска идентичност“, че македонският език ще бъде официално признат и че повече няма да има двустранни въпроси, а процесът ще се води единствено по Копенхагенските критерии. „Това трябва да се случи на всяка цена“, подчерта премиерът.

Атаката срещу България

Втората част от условията на Мицкоски беше насочена директно към България. Той заяви, че ако Северна Македония изпълнявала „капитулациите и предателствата на предишните политици“, то „източният съсед“ бил длъжен да направи „поне минималното“, като изпълни решенията за защита на правата на човека. Като пример той посочи регистрацията на неправителствени организации като ОМО Илинден-Пирин, съгласно решенията на Европейския съд по правата на човека в Страсбург. По думите му това било необходимо, „за да има доверие в този процес“.

Вътрешнополитическо оправдание

Мицкоски аргументира твърдата си позиция и с вътрешното обществено недоволство. Според него гражданите били разочаровани, защото вече били направили твърде много компромиси за европейската интеграция – промяна на името на държавата, на знамето, на банкнотите и няколко изменения на Конституцията. „Всеки път, когато се изпълни едно условие, идва ново“, заяви премиерът. „Не мога повече да излагам държавата на нещо подобно“, добави той, поставяйки под съмнение готовността на Северна Македония да следва договорения европейски път.

