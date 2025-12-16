Тръмп съди Би Би Си за 10 милиарда долара

Американският президент Доналд Тръмп заведе дело срещу Би Би Си във федерален съд в Маями, щата Флорида, с което постави началото на сериозен международен медиен и политически сблъсък. Искът е на стойност 10 милиарда долара и е насочен срещу британската обществена медия заради обвинения в клевета и нарушаване на търговски закони.

Според подадените съдебни документи Би Би Си е излъчила манипулирана реч на Доналд Тръмп, в която той е представен като призоваващ към насилие след президентските избори в САЩ през 2020 година. В иска се твърди, че съдържанието е било умишлено променено и извадено от контекст, като по този начин е нанесло сериозни репутационни и политически щети на американския президент.

След излъчването на материала и последвалия обществен отзвук генералният и изпълнителният директор на Би Би Си подадоха оставка. Бордът на директорите на медията официално се извини на Доналд Тръмп, но в същото време заяви, че не вижда правно основание за завеждане на съдебен иск срещу корпорацията.

Към момента от Би Би Си няма официален отговор на предприетите от Тръмп съдебни действия. Делото обаче вече се определя като едно от най-мащабните и потенциално най-скъпите в историята на отношенията между световен политически лидер и международна медия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com