Свят

Мицкоски със скандално обвинение към нападнатия български журналист

Българското Министерство на външните работи остро осъди поредната проява на агресия срещу местни българи

Мицкоски със скандално обвинение към нападнатия български журналист
Снимка: БГНЕС
26 ное 25 | 15:29
623
Агенция Стандарт

Северномакедонският премиер Християн Мицкоски обвини нападнатия журналист Владимир Перев в инсценировка и самонараняване.

На 21-ви този месец в магазин в центъра на Скопие Перев бе нападнат пред свидетели. Нападението е регистрирано в полицията.

„Някой може да се намокри в дъжда навън и това да бъде представено като хибридна атака от страна на правителството, която застрашава интеграционния процес. Ако някой реши да се самонарани и това нещо го представи като атака, хибридна или не знам каква, това е друг въпрос“, каза той и добави: „Не очаквайте да получим червен килим и че няма да има измислици и инженеринг. Свикнали сме с тези неща. Между другото, вчера имах консултации и категорично отричам да е било извършено каквото и да е нападение срещу споменатото от вас лице“, каза още Мицкоски, предаде БГНЕС.

По време на нападението срещу Перев са отправени и етнически заплахи и обидни думи за неговата българска принадлежност.

Българското Министерство на външните работи остро осъди поредната проява на агресия срещу местни българи и призова компетентните органи в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни мерки за разследване и наказание на извършителите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Северна Македония
Още от Свят
Коментирай