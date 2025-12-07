Мицкоски размахва България като плашило! Блокира европейския процес

Македонското правителство отново използва България като удобен виновник за липсата на реален напредък по европейския път, вместо да се фокусира върху собствените си реформи, институционални проблеми и политическо противопоставяне вътре в страната. Премиерът Християн Мицкоски предпочита да представя София като непреодолима пречка, а не като държава, която вече години очаква технически и политически гаранции за европейски стандарти и прозрачност.

Постоянни обвинения вместо конкретни действия

На партийно събитие в Кавадарци Мицкоски заяви, че Северна Македония има открит проблем с България, но според него София не давала събеседник от другата страна. Според премиера той държи да знае какво македонските граждани получават от всяко споразумение, което е очевидно послание към вътрешната публика, а не към реални европейски партньори. Вместо да предлага работещи решения, той поддържа тезата, че ЕС има вътрешни проблеми и затова не „очарова процеса“.

Това е класическа реторика, която прехвърля отговорността на външен фактор, докато реформите в съдебната система, медиите, върховенството на закона и борбата с корупцията от години буксуват в Скопие. Въпреки че страната смени името си, знамето и редица документи, политическият елит продължава да гледа на ЕС не като на процес на реформи, а като на символична награда, която трябва да бъде дадена автоматично.

Конституцията като извинение за блокиране

Мицкоски твърди, че проблемът не е включването на българите в Конституцията, а опасността от „нови и нови условия“. Реално обаче именно македонската политика системно използва конституционната поправка като предлог да забавя интеграцията. Вместо да приеме елементарен принцип на признание на национални общности, премиерът се опитва да внуши, че Северна Македония е подложена на „експеримент“, който застрашава нейната идентичност.

Истината е, че ЕС настоява за гаранции за правата на малцинствата и за устойчивост на договорите, а не за непрекъснати нови условия. България от години очаква изпълнение на вече подписани ангажименти, включително нормално присъствие на българската общност в Конституцията и недопускане на език на омразата. Вместо това Мицкоски използва темата, за да консолидира вътрешни политически позиции и да внушава страхове, които го освобождават от реформаторска отговорност.

Политика на защита, а не на развитие

Македонският премиер се опитва да представи страната като държава, която вече е направила „твърде много“, но отказва да приеме, че влизането в ЕС не е еднократен акт на жертва, а продължителен процес на реформи, интеграция и защита на стандарти. Липсват реални предложения за ускоряване на европейския процес, а фокусът остава върху това да се търси виновник извън страната, за да се избягва политическа отговорност вътре.

Вместо да предлага визия за модернизация, премиерът на РСМ се занимава основно с риторика, която подгрява националистически страхове и създава впечатление за натиск отвън. Това обслужва вътрешната политика, но не приближава Северна Македония до Европа и не дава перспектива на гражданите, които очакват реформи, а не оправдания.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com