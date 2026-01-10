Свят

Земетресение на крачка от България

Трусът разклати район в Гърция

10 яну 26 | 10:21
Мира Иванова

Земетресение с магнитуд 4.6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция днес. Това показва справка на Фокус на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 67 км южно от Лариса, Гърция, на 15 км северозападно от Ламия, Гърция, на дълбочина 5 км. Трусът е станал в 6:53 часа местно време (съвпада с българското). 

Няма данни за пострадали или щети.

Автор Мира Иванова

