Исторически момент за Украйна! Шансът за мир е по-реален от всякога

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумението за Украйна никога не е било толкова близо, колкото е в момента, предаде Франс прес. По думите му сегашният етап на преговорите дава най-реалната досега перспектива за край на войната, започнала след руското нахлуване през 2022 г.

По-близо сме от всякога до край на войната

„Ние сме по-близо днес, отколкото сме били когато и да било“ до споразумение за слагане на край на войната на Русия в Украйна, заяви Тръмп в Овалния кабинет след разговор с украинския президент Володимир Зеленски и няколко европейски лидери. Американският държавен глава подчерта, че интензивните контакти в последните дни са дали конкретен напредък.

Разговори с Европа и директни контакти с Русия

Тръмп съобщи, че е провел разговори с европейски държавни и правителствени ръководители, включително с Германия, както и с украинския президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че Вашингтон вече е разговарял няколко пъти с Русия с цел уреждане на конфликта, без да навлиза в детайли за съдържанието на тези контакти.

Преговори в Берлин без участие на Русия

В Берлин украински и американски преговарящи обсъждат мирен план за страната, която беше нападната от Русия преди повече от три години и половина. В американската делегация участват специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър. Русия не участва в тези разговори, които се провеждат в двудневен формат.

Безпрецедентно предложение за сигурността на Украйна

Украйна може да получи гаранции за сигурност, моделирани съгласно ангажимента за взаимна отбрана, предвиден в член 5 от договора за НАТО, заявиха по-рано днес американски представители, предаде Ройтерс. Това е безпрецедентно предложение, което има за цел да сложи край на войната, започнала през 2022 г., въпреки че Украйна не е член на алианса.

Подобни на член 5 ангажименти

Длъжностни лица описаха предлаганите защити, обсъдени по време на разговорите в Берлин, като „подобни на член 5“, което подсказва силен ангажимент към сигурността на Украйна, допълни Ройтерс. Този подход се разглежда като компромисна формула между пълноправното членство в НАТО и необходимостта от твърди гаранции.

90% съгласие, но територията остава ключовият спор

Две длъжностни лица, говорили с репортери по време на телеконферентен разговор след преговорите на САЩ с украински и европейски представители, заявиха, че има широко съгласие по около 90% от въпросите между Украйна и Русия. Те обаче признаха, че темите за територията и суверенитета тепърва предстои да бъдат решени от самите страни. Украйна вече е заявявала категорично, че няма да отстъпва територия на Русия.

Обществените нагласи в Украйна

Проучвания на общественото мнение в Украйна показват, че малко украинци са готови да приемат териториални отстъпки, което остава едно от ключовите условия на Русия за прекратяване на войната. Това прави въпроса за границите един от най-трудните в евентуалното споразумение.

ЕС - възможен, НАТО - не

Американски представител заяви, че Русия е съгласна Украйна да се присъедини към Европейския съюз и че Доналд Тръмп иска да попречи на Русия да се придвижи още по на запад. Темата за НАТО обаче остава извън възможните договорености на този етап.

Значението на член 5

Член 5 се смята за крайъгълен камък на учредителния договор на НАТО. Той постановява, че нападение срещу един член на алианса се разглежда като нападение срещу всички, което превръща всяка форма на „подобна на член 5“ гаранция в ключов елемент за бъдещата сигурност на Украйна и за стабилността в Европа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com