Ключови разговори в Берлин за край на войната в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че украински, американски и европейски представители ще проведат серия от срещи в Берлин. Той уточни, че лично ще се срещне с пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

В късно съботно обръщение към нацията Зеленски заяви, че разговорите ще бъдат посветени на „основите на мира“ и на политическо споразумение за край на войната. По думите му срещите ще включват както представители на американската страна, така и европейски партньори и редица лидери.

„Аз ще се срещна с пратеници на президента Тръмп, ще има и срещи с нашите европейски партньори, с много лидери, във връзка с основите на мира – политическо споразумение за край на войната“, каза Зеленски.

От Белия дом потвърдиха, че специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър пътуват за Берлин за разговорите. Информацията беше разпространена от представител на администрацията на САЩ, пожелал да остане неназован.

Зеленски подчерта, че моментът е решаващ за Украйна и че разговорите са от значение за всяка украинска общност. „Ние работим, за да гарантираме, че мирът за Украйна е достоен, и да осигурим гаранция – най-вече гаранция – че Русия няма да се върне в Украйна за трета инвазия“, заяви украинският президент.

Междувременно финландският президент Александер Стуб е отменил планираното си посещение в САЩ, за да отпътува за Германия за участие в разговорите за Украйна. Това съобщи Укринформ, като се позова на финландската обществена медия Юле.

Стуб трябваше да посети Тексас за представянето на новите изтребители F-35 за Финландия и за откриването на финландско консулство в Хюстън, но е решил да даде приоритет на срещите, свързани с войната и сигурността в Европа.

По-рано германското правителство съобщи, че сред европейските лидери, които ще се съберат в Берлин, са френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и „много други“ представители на европейски държави.

Засега точният график на срещите не е публично обявен. Според наличната информация посещението на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се очаква през уикенда, а срещата на европейските лидери в Берлин е планирана за понеделник.

