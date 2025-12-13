Напрежение в Европа заради руските пари за Украйна. България с извънреден ход

Напрежение в Европа заради руските пари за Украйна.

България, Белгия, Италия и Малта се обявиха против използването на активите на Русия за подкрепа на Украйна и призоваха да се търсят алтернативни варианти за финансиране. За това стана известно от съвместна декларация на държавите, пише Politico.

Според изданието, Белгия, България, Малта и Италия в съвместна декларация призовават Европейската комисия и Съвета на ЕС да се откажат от използването на замразени руски активи за подкрепа на Украйна.

Страните настояват "Комисията и Съвета да продължат да проучват и обсъждат алтернативни варианти в съответствие с законодателството на ЕС и международното право, с предвидими параметри, които представляват значително по-малки рискове, за да се задоволят финансовите нужди на Украйна въз основа на кредитна линия от ЕС или временни решения, за да се осигури непрекъснатост на подкрепата, преди някоя от предложените опции да може ефективно да влезе в сила“.

Публичната критика на Белгия, България, Италия, Малта намалява шансовете на Европейската комисия да постигне политическо споразумение на следващата среща на върха.

Четирите страни подчертават, че подкрепят предложението за безсрочно замразяване на суверенните фондове на Москва, съхранявани в ЕС, но предупреждават, че тази стъпка не трябва да "пречи“ на потенциалното използване на тези средства за подкрепа на военните усилия на Киев.

В същото време, дори и Унгария и Словакия да се присъединят към Белгия, България, Малта и Италия, те все пак ще бъдат в малцинство.

Припомняме, че на 12 декември посланиците на Европейския съюз взеха решение за замразяване на руските активи, намиращи се в Европа, за неопределен срок.

Това решение е важно, за да се получи съгласието на Белгия да предостави "репарационен заем“ на Украйна с използване на руски активи.

Премиерът на Белгия Барт Де Вевер заяви по-рано, че използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна е "сложна задача“, но е възможно, ако съюзниците приемат "условията“.

Според четирите държави решението, взето в петък, не бива да „създава прецедент“ за политиката на сигурност и външната политика на блока, която обикновено изисква единодушие.

Според документите изискванията включват „независими“ и „автономни“ гаранции от страните от ЕС, както и изискване Euroclear „да не носи отговорност“ за предоставянето на репарационен заем.

ЕС замрази за неопределен срок руските активи, за да финансира Украйна

Предложението обаче среща съпротива и дебати за риска от създаване на правен предцедент.

Значителна част от замразените руски активи се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear.

Според Европейската комисия използването на тези активи, или на приходите от тях, би позволило да се избегне директно увеличаване на националните бюджетни вноски. Критиците на плана обаче предупреждават, че подобен подход може да доведе до съдебни спорове и да подкопае доверието в европейската финансова система.

България и останалите 3 държави настояват обсъжданията да продължат и да бъдат разгледани алтернативни механизми за надеждна и предвидима финансова подкрепа за Украйна, която да минимизира правните и институционалните рискове.

Отбелязва се, че представителите на ЕС ще се срещнат в неделя, за да обсъдят заема преди заседанието на Съвета следващата седмица, където ще се опитат да разгледат многобройните изменения на Белгия към правното предложение на Комисията.

