Макрон с новина за гаранциите за сигурност на Украйна

ЕС е готова с проекта за гаранциите за сигурността, които могат да бъдат предоставени на Украйна в края на конфликта и сега възнамеряват да получат конкретни данни от САЩ относно участието си в предоставянето на тези гаранции.

Това заявено френският президент Еманюел Макрон на пресконференция след разговори с украинския лидер Володимир Зеленски в Париж.

"Завършихме работата по гаранции за сигурност, които са важни за сигурността на европейците, французите и италианците, както вече казах. През следващите няколко дни ще има важни дискусии между представителите на САЩ и "коалицията на желаещите" за изясняване на американското участие в тези гаранции, в съответствие с това, което решихме миналата седмица.

В същото време ще се проведат дискусии, по време на които Русия ще обясни позицията си на американския посредник", каза Макрон.

По-рано, в съвместно изявление, външните министри на Обединеното кралство, Испания, Италия, Полша, Франция, Германия и Европейския съюз, след консултации в Лондон, изложиха своя "ангажимент към надеждни гаранции за сигурност за Украйна", което включва "изследване на възможността за създаване на коалиция от въздушни, сухопътни и морски възпиращи сили, които биха могли да помогнат за създаването на доверие във всеки бъдещ свят и да подкрепят възстановяването на Въоръжените сили на Украйна."

Три въпроса предизвикват най-голямо обсъждане в контекста на дискусиите за мирния план за Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция след среща си с Макрон.

Според него обсъждането на мирния план, предложен от Съединените щати, е "процес, който все още не е приключил."

"Честно казано, териториалният въпрос е най-труден. Въпросът за парите за възстановяване – според мен, без присъствието на европейски партньори, не е лесен, труден е, защото парите са в Европа. Струва ми се, че това не е много справедливо. И също така - въпросът за гаранциите за сигурност, който е много важен. Конкретно от Съединените американски щати и по-специално, от Европа", каза президентът на Украйна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com